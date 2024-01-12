Майор Нацгвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний пояснив 24 Каналу, що дуже складно вести бойові дії в таких умовах. Проте й росіянам важко, їх кидають копати окопи без належної амуніції й вони просто замерзають.
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Які проблеми виникають з дронами
"Вранці був туман. Зараз температура повітря -20 градусів. Настільки холодно, що можна зубами перегризти колючий дріт. Воювати в таких умовах надзвичайно важко та відбиватися теж складно. Елементарно не витримує техніка. Техніка – це розхідний матеріал. Однак найважливіше людське життя – це те, що ми намагаємося зберегти", – наголосив військовий.
Сильний холод та сніг впливають на роботу ефективність роботи FPV-дронів:
- швидко сідає акумулятор;
- замерзають лопаті та датчики;
- об'єктив камери може запотівати, якщо відбуваються різкі коливання температури;
- дрони часто падають.
Як бійці обладнують побут
Також, за словами Нагорного, військові мають суттєві негаразди з облаштуванням позицій. Замерзла земля допомагає налагодити логістику й під'їжджати до позицій на техніці, але аж ніяк не закопатися, бо ґрунт буквально перетворився на камінь.
Це зараз якийсь моноліт. Багато втрат росіян пов'язані з тим, що вони не можуть облаштувати позиції – окупанти кидають велику кількість особового складу для обладнання цих позицій і ті просто замерзають,
– зазначив майор Нацгвардії.
Водночас українські військові отримують теплий одяг, окопні свічки, жилетки з підігрівом та інше. Натомість росіяни накидають на себе якийсь "мішок" і думають, що й так нормально.
Що зараз відбувається на фронті: головне
- Начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний розповів, що на Бахмутському напрямку окупанти зосередили понад 100 тисяч солдатів. Росіяни здійснюють штурмові дії в напрямку Кліщіївки, Іванівського, Богданівки, Веселого та Спірного. Російські окупанти застосовують так звану тактику "бульдозера".
- Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Сили оборони знищили понад 90% російської військової техніки у секторі Кринки на лівобережжі Херсонської області. Українські сили активно використовують БпЛА, оснащені боєприпасами для ударів по об'єктах росіян.
- Начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що росіяни мають "план мінімум" – вийти у напрямку Часового Яру. Натомість "план максимум" полягає у захопленні всієї Донецької області. Зараз же окупанти наступають поблизу Богданівки.