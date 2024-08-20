Во Львов сунет гроза: синоптики объявили предупреждение из-за непогоды

Во Львове ожидают грозы. Кроме этого, есть чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности. Синоптики опубликовали соответствующее предупреждение на 20 августа.

Львовский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что 20 августа местами будут грозы на территории Львовской области.

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На Львовщине ожидаются грозы

В региональном центре по гидрометеорологии предупредили о I уровне опасности в регионе – желтый.



Прогноз погоды на Львовщине на 20 августа / Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Кроме этого, 20 августа во Львовской области будет чрезвычайная (5-й класс), местами высокая (4-й класс) и средняя (3-й класс) пожарная опасность.



Пожарная опасность на Львовщине 20 августа /Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня),

– объяснили синоптики.

Прогноз погоды в регионе на 20 августа

Во Львовской области во вторник наблюдается переменная облачность. Синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер переменного направления, 3 – 8 метров в секунду. Температура по области днем составит 28 – 33 градуса тепла, а по Львову – 29 – 31 градус тепла.