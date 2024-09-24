Синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды на Львовщине
Синоптики Львовщины предупредили об опасных метеорологических явлениях. В регионе и областном центре прогнозируют грозы и шквалы ветра.
Об опасности I уровня предупредил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
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Когда на Львовщине прогнозируют непогоду
Синоптики предупредили, что по территории Львова и области в течение дня пройдут грозы и град. Днем местами возможны шквалы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Львовский региональный центр по гидрометеорологии объявил І уровень опасности – желтый.
Во Львове ожидается непогода / Львовский региональный центр по гидрометеорологии
Прогноз на Львовщине 25 сентября
В целом среда будет облачной с прояснениями. Ночью возможны небольшие дожди.
Между тем днем, как мы отметили выше, синоптики прогнозируют грозы, местами град и кратковременные дожди.
Тако ночью и утром ожидается слабый туман.
Температура ночью по Львову составит 12 – 14 градусов, а днем 21 – 23 градуса. Между тем по области будет 10 – 15 градусов ночью и 19 – 24 градуса днем.