Про небезпеку I рівня попередив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Коли на Львівщині прогнозують негоду

Синоптики попередили, що по території Львова та області впродовж дня пройдуть грози та град. Вдень місцями можливі шквали вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології оголосив І рівень небезпечності – жовтий.



У Львові очікується негода / Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Зверніть увагу! 25 вересня в регіоні пожежна небезпека. Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.



Пожежна небезпека в області / Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Прогноз на Львівщині 25 вересня

Загалом середа буде хмарною з проясненнями. Вночі можливі невеликі дощі.

Тим часом вдень, як ми зазначили вище, синоптики прогнозують грози, подекуди град та короткочасні дощі.

Тако вночі та зранку очікується слабкий туман.

Температура вночі по Львову становитиме 12 – 14 градусів, а вдень 21 – 23 градуси. Тим часом по області буде 10 – 15 градусів вночі та 19 – 24 градуси вдень.