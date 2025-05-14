Во Львове и Киеве объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Во Львове и Киеве в ближайшие дни будут сильные порывы ветра. Их скорость может достичь до 20 метров в секунду.

Вследствие этого в городах объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет и КГГА.

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Какой будет погода во Львове и Киеве в ближайшие дни

Во Львовском городском совете говорят, что до конца суток 14 мая и в течение 15 мая синоптики прогнозируют порывы юго-западного ветра с переходом на северо-западный, которые могут достигать скорости от 15 до 20 метров в секунду.

Мэрия Львова призывает горожан учитывать прогноз погоды и быть осмотрительными. Там рекомендуют обходить большие деревья, электрические линии, антенны, рекламные щиты и другие массивные конструкции, поскольку из-за непогоды они могут повредиться и травмировать тех, кто будет рядом.

В то же время в случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций призывают звонить на горячую линию города.

Тогда как в Киевской городской государственной администрации сообщили, что 15 мая в Киеве ожидаются порывы ветра со скоростью до 15 – 18 метров в секунду. Там советуют плотно закрывать окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

А также держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт. В связи с сильными ветрами в Киеве объявили первый (желтый) уровень опасности.

Добавим, что синоптики предупреждают о непогоде и в других областях Украины. Там ожидаются сильные порывы ветра, грозы, а иногда и град.