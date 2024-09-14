Синоптики предупредили об ухудшении погоды на Львовщине

Синоптики предупредили жителей и гостей Львовщины об ухудшении погоды в субботу, 14 сентября. В регионе ожидаются сильные дожди и грозы.

Вместе с осадками в области прогнозируют шквальный ветер. В то же время местами температура воздуха достигнет 19 градусов тепла.

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Какая погода будет на Львовщине 14 сентября

Синоптики рассказали, что погоду будет определять прохождение активных атмосферных фронтов от циклона над западными областями Украины.

Во Львовской области в субботу, 14 сентября, будет облачно.

"Ночью умеренные дожди; днем значительные, по югу территории сильные дожди. Грозы. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 9 – 14 метров за секунду, днем порывы, местами шквалы 17 – 22 метров за секунду. Температура ночью 12 – 17 градусов, днем 14 – 19 градусов тепла", – говорится в прогнозе.

Во Львове также в этот день будет облачно. "Ночью умеренный, днем значительный дождь. Гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 9 – 14 метров в секунду, днем порывы 17 – 22 метров в секунду. Температура ночью 15 – 17 градусов, днем 17 – 19 градусов тепла", – пишут синоптики.

ГСЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности и проявлять бдительность и осторожность, находясь на улице,

– добавили спасатели.