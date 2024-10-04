Во Львове и области ухудшит погода 4 и 5 октября: в чем причина

Во Львове объявили метеорологическое предупреждение на два дня. Из-за этого в регионе повышенный уровень опасности.

Во Львове 4 и 5 октября объявили повышенный уровень опасности. Погода может ухудшиться.

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Пройдут значительные дожди

Львов и Львовскую область предупредили об опасности изменения погоды. Вследствие этого могут возникать различные опасные ситуации.

До конца суток 4 октября местами значительные дожди,

– говорится в предупреждении.

Зато 5 октября прогнозируют облачность и дожди. Кроме этого, ночью и в первой половине суток ожидается туман. Видимость будет 200 – 500 метров.

Ранее синоптики прогнозировали, что в ближайшие дни в части Украины будет дождливо. Добавили, ветер будет преимущественно южный, в западных областях северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6 – +13 градусов. На побережье морей до +17 градусов.