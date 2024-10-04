У Львові 4 та 5 жовтня оголосили підвищений рівень небезпечності. Погода може погіршитись.

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Пройдуть значні дощі

Львів та Львівську область попередили про небезпеку зміни погоди. Внаслідок цього можуть виникати різні небезпечні ситуації.

До кінця доби 4 жовтня місцями значні дощі,

– мовиться у попередженні.

Натомість 5 жовтня прогнозують хмарність та дощі. Крім цього, вночі та в першій половині доби очікується туман. Видимість буде 200 – 500 метрів.

Раніше синоптики прогнозували, що найближчими днями в частині України дощитиме. Додали, вітер буде переважно південний, у західних областях північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +6 – +13 градусів. На узбережжі морів до +17 градусів.