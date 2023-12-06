Из-за сугробов на Волыни по дороге на вызов застряли три кареты "скорой"

Вечером 5 декабря в селах Луцкого и Владимирского районов застряли три карета скорой помощи. Они ехали на вызовы.

Автомобили медиков не смогли доехать до пациентов из-за гололедицы и снега. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям области.

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Что известно об инциденте

Сначала чрезвычайное событие с двумя каретами "скорой" произошло между селами Звиняче и Мыслине Гороховской общины.

Сначала на обочину съехал один из автомобилей, направлявшийся в село Мыслино. Там помощи медиков ожидал пенсионер, который жаловался на острую боль в животе. Машину откопали и вытолкали неравнодушные очевидцы.

Однако следующие несколько десятков метров были покрыты особенно высоким снежным покровом, поэтому спасатели двинулись вперед и проложили колею пожарным автомобилем высокой проходимости для дальнейшего движения.

Еще одну карету неотложной медицинской помощи спасатели отбуксировали из снежного заноса и сопровождали на особо опасном участке этой же дороги, чтобы медики могли попасть в село Красов. Оттуда они госпитализировали 5-летнего ребенка с признаками острого бронхита.

Ночью спасатели достали из снежного заноса третью по счету "скорую" – машина застряла в селе Колпитов Локачинской общины.

До дома пациента оставалось всего 200 метров. Авто отбуксировали на расчищенный участок дороги.

К сведению водителей: на дорогах прогнозируют гололедицу

Днем и ночью 6 декабря на дорогах западных и северных областей синоптики прогнозируют гололедицу.

Кроме того, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей содержится умеренная снеголавинная опасность 2 уровня. Так что туристам следует быть осторожными.