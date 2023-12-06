Авто медиків не змогли доїхати до пацієнтів через ожеледицю та сніг. Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.

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Що відомо про інцидент

Спершу надзвичайна подія з двома каретами "швидкої" трапилася між селами Звиняче й Мислині Горохівської громади.

Спочатку на узбіччя з'їхав один з автомобілів, що прямував у село Мислині. Там на допомогу медиків очікував пенсіонер, який скаржився на гострий біль у животі. Машину відкопали й виштовхали небайдужі очевидці.

Проте наступні кілька десятків метрів були вкриті особливо високим сніговим покровом, тож рятувальники рушили попереду й проклали колію пожежним автомобілем високої прохідності для подальшого руху.

Ще одну карету невідкладної медичної допомоги рятувальники відбуксирували зі снігового замету й супроводили на особливо небезпечній ділянці цієї ж дороги, аби медики могли потрапити до села Красів. Звідтіля вони госпіталізували 5-річну дитину з ознаками гострого бронхіту.

Вночі рятувальники дістали зі снігового замету третю за рахунком "швидку" – машина застрягла у селі Колпитів Локачинської громади.

До будинку пацієнта залишалося усього 200 метрів. Авто відбуксирували на розчищену ділянку дороги.

До уваги водіїв: на дорогах прогнозують ожеледицю

Вдень та вночі 6 грудня на дорогах західних та північних областей синоптики прогнозують ожеледицю.

Крім цього, на високогiр'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей утримується помірна сніголавинна небезпека 2 рівня. Тож туристам варто бути обережними.