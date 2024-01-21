В каких регионах днем ожидается снег, а где будут "плюсы": погода на 21 января
Источник:Укргидрометцентр
По всей территории Украины погода 21 января будет более или менее равномерной. Правда, только в отдельных областях будет снижаться, а в некоторых столбиках термометра поднимется выше нуля.
В воскресенье на большей территории нашей страны среди облаков время от времени будет выглядывать солнце. Погода в Украине в этот день будет вести себя "умеренно".
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Выше нуля
В среднем температура воздуха днем будет колебаться от минус 3 до минус 1. Естественно, что есть регионы, где эти показатели выше или ниже.
Так, например, в южных областях столбик термометра не опустится ниже нуля. Речь идет об Одесской, Николаевской, частично Кировоградской. Плюсы днем можно будет наблюдать также в Закарпатье, Запорожье и Херсонской области.
Где падать снег
На Западе существенных осадков не ожидается. Такая же ситуация с южным регионом. Правда, в Херсонской области может снежить.
В остальных регионах днем ожидается небольшой снег.
Какая погода в областных центрах
- Киев – -3…-1
- Ужгород – -1...+1
- Львов – -1...+1
- Ивано-Франковск – -3…-1
- Тернополь – -3...-1
- Черновцы – -3...-1
- Хмельницкий – -3...-1
- Луцк – -3…-1
- Ровно – -3…-1
- Житомир – -4…-2
- Винница – 0...-2
- Одесса – +2...+4
- Николаев – +1...+3
- Херсон – -1...+1
- Симферополь – -1...+1
- Кропивницкий – 0...-2
- Черкассы – -3...-1
- Чернигов – -4...-2
- Суммы – -5...-3
- Полтава – -3...-1
- Днепр – 0...-2
- Запорожье – -1...+1
- Донецк – -3...-1
- Луганск – -4…-2
- Харьков – -4…-2
Погода на 21 января / Фото Укргидрометцентр