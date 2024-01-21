В каких регионах днем ожидается снег, а где будут "плюсы": погода на 21 января

21 января 2024, 09:00
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Источник:

Укргидрометцентр

По всей территории Украины погода 21 января будет более или менее равномерной. Правда, только в отдельных областях будет снижаться, а в некоторых столбиках термометра поднимется выше нуля.

В воскресенье на большей территории нашей страны среди облаков время от времени будет выглядывать солнце. Погода в Украине в этот день будет вести себя "умеренно".

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Выше нуля

В среднем температура воздуха днем будет колебаться от минус 3 до минус 1. Естественно, что есть регионы, где эти показатели выше или ниже.

Так, например, в южных областях столбик термометра не опустится ниже нуля. Речь идет об Одесской, Николаевской, частично Кировоградской. Плюсы днем можно будет наблюдать также в Закарпатье, Запорожье и Херсонской области.

Где падать снег

На Западе существенных осадков не ожидается. Такая же ситуация с южным регионом. Правда, в Херсонской области может снежить.

В остальных регионах днем ожидается небольшой снег.

Какая погода в областных центрах

  • Киев – -3…-1
  • Ужгород – -1...+1
  • Львов – -1...+1
  • Ивано-Франковск – -3…-1
  • Тернополь – -3...-1
  • Черновцы – -3...-1
  • Хмельницкий – -3...-1
  • Луцк – -3…-1
  • Ровно – -3…-1
  • Житомир – -4…-2
  • Винница – 0...-2
  • Одесса – +2...+4
  • Николаев – +1...+3
  • Херсон – -1...+1
  • Симферополь – -1...+1
  • Кропивницкий – 0...-2
  • Черкассы – -3...-1
  • Чернигов – -4...-2
  • Суммы – -5...-3
  • Полтава – -3...-1
  • Днепр – 0...-2
  • Запорожье – -1...+1
  • Донецк – -3...-1
  • Луганск – -4…-2
  • Харьков – -4…-2

Погода на 21 января / Фото Укргидрометцентр

Автор: Анастасія Колеснікова