В каких регионах днем ожидается снег, а где будут "плюсы": погода на 21 января

По всей территории Украины погода 21 января будет более или менее равномерной. Правда, только в отдельных областях будет снижаться, а в некоторых столбиках термометра поднимется выше нуля.

В воскресенье на большей территории нашей страны среди облаков время от времени будет выглядывать солнце. Погода в Украине в этот день будет вести себя "умеренно".

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Выше нуля

В среднем температура воздуха днем будет колебаться от минус 3 до минус 1. Естественно, что есть регионы, где эти показатели выше или ниже.

Так, например, в южных областях столбик термометра не опустится ниже нуля. Речь идет об Одесской, Николаевской, частично Кировоградской. Плюсы днем можно будет наблюдать также в Закарпатье, Запорожье и Херсонской области.

Где падать снег

На Западе существенных осадков не ожидается. Такая же ситуация с южным регионом. Правда, в Херсонской области может снежить.

В остальных регионах днем ожидается небольшой снег.

Какая погода в областных центрах

Киев – -3…-1

Ужгород – -1...+1

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -3…-1

Тернополь – -3...-1

Черновцы – -3...-1

Хмельницкий – -3...-1

Луцк – -3…-1

Ровно – -3…-1

Житомир – -4…-2

Винница – 0...-2

Одесса – +2...+4

Николаев – +1...+3

Херсон – -1...+1

Симферополь – -1...+1

Кропивницкий – 0...-2

Черкассы – -3...-1

Чернигов – -4...-2

Суммы – -5...-3

Полтава – -3...-1

Днепр – 0...-2

Запорожье – -1...+1

Донецк – -3...-1

Луганск – -4…-2

Харьков – -4…-2

Погода на 21 января / Фото Укргидрометцентр