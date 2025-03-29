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24 Канал Новости Украины Сильные порывы ветра и дожди, местами – мокрый снег: погода в Украине на 30 марта
29 марта, 15:15
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Сильные порывы ветра и дожди, местами – мокрый снег: погода в Украине на 30 марта

Маргарита Волошина

Погода в Украине в воскресенье, 30 марта, будет облачной с прояснениями. Для части областей синоптики прогнозируют дожди, местами также ожидаются сильный ветер.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. По сравнению с прошлыми днями погода будет в целом прохладнее.

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Какой будет погода 30 марта

По данным Укргидрометцентра, ночью в южной части, большинства центральных, восточных областей и на Закарпатье умеренные дожди, в Донецкой области - значительные. Незначительные осадки синоптики обещают днем в центральных, восточных, северных областях и на Закарпатье.

Согласно обнародованной информации, в других регионах – без осадков. Ветер в основном будет двигаться в восточном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Ночью в восточных областях местами возможны порывы скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, в южной части прогнозируют от 6 до 11 градусов тепла, днем будет от 10 до 15 градусов тепла. В то же время в центральных областях ожидается местами от 5 до 10 градусов тепла. В юго-восточной части прогнозируют от 13 до 28 градусов тепла.

По данным синоптиков, в Карпатах ночью будет умеренный мокрый снег, днем местами небольшой дождь. В то же время температура ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем синоптики прогнозируют от 2 до 7 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +12...+14;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львов +12...+14;
  • Ивано-Франковск +12...+14;
  • Тернополь +12...+14;
  • Черновцы +12...+14;
  • Хмельницкий +12...+14;
  • Луцк +12...+14;
  • Ровно +12...+14;
  • Житомир +12...+14;
  • Винница +7...+9;
  • Одесса +14...+16;
  • Николаев +14...+16;
  • Херсон +15...+17;
  • Симферополь +12...+14;
  • Кропивницкий +7...+9;
  • Черкассы +7...+9;
  • Чернигов +12...+14;
  • Сумы +12...+14;
  • Полтава +7...+9;
  • Днепр +7...+9;
  • Запорожье +15...+17;
  • Донецк +12...+14;
  • Луганск +11...+13;
  • Харьков +14...+16;


Прогноз погоды в Украине на 30 марта / Карта Укргидрометцентра