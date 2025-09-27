Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на синоптика Игоря Кибальчича.

Какая погода ожидается на выходных?

На Украину движется скандинавский антициклон, который и будет обусловливать погодные условия. Поэтому в Украине в эти выходные будет высокое атмосферного давления, ожидаются холодные ночи и слабый ветер.

Осадки прогнозируются только в воскресенье. Небольшие, местами умеренные дожди пройдут на Западе и Севере.

В субботу, 27 сентября, погода в западных областях будет малооблачная и сухая. Возможен утренний туман. Ветер будет дуть с разных направлений 3 – 8 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 1 до 6 градусов тепла. На поверхности почвы и местами в воздухе прогнозируются заморозки от 0 до 3 градусов мороза. Температура днем составит 13 – 18 градусов, а в Карпатах ожидается +5...+10 градусов тепла.

На Севере осадков не прогнозируется, ветер будет достигать 5 – 10 метров в секунду. Ночью температура ожидается в пределах +1...+6 градусов. На поверхности почвы и местами в воздухе будут заморозки 0 – 3 градуса мороза. Днем столбики термометра поднимутся до 13 – 18 градусов тепла.

У центральных областях прогнозируется туман ночью и утром. Ночная температура составит +1...+6 градусов, на поверхности почвы будут образовываться заморозки 0 – 3 градуса мороза. Днем температура воздуха составит от 14 до 19 градусов тепла.

У южной части страны и в Крыму будет солнечно, осадков не прогнозируется. Могут быть порывы ветра 7 – 12 метров в секунду, а в Крыму местами ветер будет усиливаться до 15 – 17 метров в секунду. Ночью температура составит от 3 до 9 градусов тепла, днем будет +15...+20 градусов.

На Востоке температура воздуха ночью прогнозируется от 1 до 6 градусов тепла. На поверхности почвы и местами в воздухе заморозки синоптик прогнозирует заморозки 0 – 3 градусов мороза. Днем ожидается +13...+18 градусов.

В воскресенье, 28 сентября, в западных областях местами будет дождливо, также прогнозируется туман. Ночью столбики термометра будут показывать от 2 до 7 градусов тепла. На поверхности почвы возможны заморозки 0 – 3 градусов. Дневная температура воздуха составит 11 – 16 градусов тепла.

На Севере в этот день будет облачно и будет идти дождь. Ветер будет достигать 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью прогнозируется в пределах от 4 до 9 градусов тепла, а днем – +9...+14 градусов.

У центральных регионах осадков не ожидается. Ночью температура составит от 2 до 7 градусов тепла, а на поверхности почвы будут заморозки 0 – 3 градусов. Днем воздух прогреется до 13 – 18 градусов тепла.

На Юге и в Крыму преобладать осадков не будет, а ветер будет достигать 3 – 8 метров в секунду. Ночью температура ожидается в пределах +3...+8 градусов, а на поверхности почвы местами заморозки 0 – 3 градусов. Днем температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла.

На Востоке 28 сентября осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов тепла. На поверхности почвы местами могут быть заморозки 0 – 3 градусов. Днем температура будет составлять +13...+18 градусов.

