Пройдут умеренные дожди: в каких областях будет лить на выходных
В эти выходные в Украине будет преобладать теплая погода. Впрочем, приготовьте свои зонтики. Часть областей покроют умеренные дожди.
Где и когда именно будут осадки, спрогнозировали синоптики, передает 24 Канал. Заметим, что в Украине продолжается бабье лето.
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Часть Украины накроют дожди
Игорь Кибальчич отметил, что в субботу по всей Украине, кроме Юга, будет наблюдаться переменная облачность. Кстати, без осадков.
Впрочем, уже в воскресенье, 15 октября, будет лить на Западе, Севере и кое-где в центральных областях.
В воскресенье, 15 октября, в западных областях ожидается небольшой дождь, днем умеренные осадки. В северных областях ночью без существенных осадков, днем ожидаются умеренные дожди. В центральных областях преимущественно без осадков, лишь к вечеру местами начнется небольшой дождь,
– спрогнозировал Кибальчич.
Так что только на Юге в воскресенье ожидается малооблачная погода, без осадков. Кстати, в Укргидрометцентре отметили, что 16 октября дожди пройдут на большей части территории Украины. Заметим, что, согласно данным на картах, без грозы.
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Бабье лето в Украине
- Заметим, что после первых заморозков и даже снега, выпавшего в Карпатах, в Украину пришло бабье лето. Столбики термометров быстро поднялись.
- Сохранится тепло и на выходных. По прогнозу Укргидрометцентра, ночью 14 октября в Украине ожидается +3...+9 градусов. На Западе и Юге даже до +13. Днем еще пригреет до +18...+24 градуса.
- В воскресенье, 15 октября, ночью +8...+14, днем +17...+22. Теплее всего будет в Одесской области. Там еще пригреет до +25 градусов.