Пройдут умеренные дожди: в каких областях будет лить на выходных

В эти выходные в Украине будет преобладать теплая погода. Впрочем, приготовьте свои зонтики. Часть областей покроют умеренные дожди.

Где и когда именно будут осадки, спрогнозировали синоптики, передает 24 Канал. Заметим, что в Украине продолжается бабье лето.

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Часть Украины накроют дожди

Игорь Кибальчич отметил, что в субботу по всей Украине, кроме Юга, будет наблюдаться переменная облачность. Кстати, без осадков.

Впрочем, уже в воскресенье, 15 октября, будет лить на Западе, Севере и кое-где в центральных областях.

В воскресенье, 15 октября, в западных областях ожидается небольшой дождь, днем умеренные осадки. В северных областях ночью без существенных осадков, днем ожидаются умеренные дожди. В центральных областях преимущественно без осадков, лишь к вечеру местами начнется небольшой дождь,

– спрогнозировал Кибальчич.

Так что только на Юге в воскресенье ожидается малооблачная погода, без осадков. Кстати, в Укргидрометцентре отметили, что 16 октября дожди пройдут на большей части территории Украины. Заметим, что, согласно данным на картах, без грозы.

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Ориентировочный прогноз погоды на 16 октября / Скриншот из Укргидрометцентра

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Бабье лето в Украине