Снег, дождь и резкое потепление: какая будет погода в первые выходные февраля
Источник:Meteoprog
Первые выходные февраля. В субботу и воскресенье погода изрядно удивит. Ожидаются снег, дождь, порывистый ветер и резкое повышение температуры.
Синоптик Игорь Кибальчич писал, что в ближайшие двое суток погодные условия в Украине будут определяться влиянием мощного атлантического циклона Nadine. Ожидается неустойчивая погода со снегом, мокрым снегом с переходом в дождь.
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Прогноз погоды на выходные
Синоптик отметил, что поступление влажной атлантической воздушной массы на фоне западных ветров приведет к значительному повышению температуры воздуха по всей стране с отклонениями от нормы на 5 – 10 градусов.
Ночью субботы на Западе ожидается снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Днем осадки будут идти преимущественно в виде дождя. В Карпатах в течение суток снег, местами значительный. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду, утром и днем местами порывы, 15 – 20 (за исключением Закарпатья).
Температура воздуха ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 3 – 8 градусов тепла. Только в Карпатах ночью 4 – 9 мороза, днем от 0 до 5 мороза.
На Севере ночью пройдет небольшой снег, утром и днем умеренные осадки в виде мокрого снега с переходом в дождь. Также местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, с порывами 9 – 14 метров в секунду. Ночью от 4 мороза до 1 тепла, днем 1 – 6 тепла.
Тем временем в центральных областях ночью без существенных осадков, утром и днем будет идти снег, мокрый снег, с переходом во второй половине дня в дождь и морось. Также местами налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7 – 12 метров на секунду, днем отдельные порывы, 15 – 17. Температура воздуха ночью от 4 мороза до 1 тепла, днем 1 – 6 тепла.
На Юге ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег с дождем. Также ночью и утром местами возможен туман. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров на секунду, днем местами порывы, 15 – 17. Ночью от 4 мороза до 1 тепла, днем 3 – 8 тепла.
На Востоке ночью без существенных осадков, днем снег, мокрый снег местами с дождем. На дорогах также гололедица. Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью 0 – 5 мороза, днем от 1 мороза до 4 тепла.
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Прогноз на воскресенье, 4 февраля
- В течение суток на Западе ожидаются кратковременные дожди, местами с ледяной крупой. В Карпатах будет идти снег, мокрый снег, метель. Ветер западный, 7 – 12 метров на секунду, днем местами усиление до 15 – 17. Ночью 2 – 7 тепла, днем 5 – 10 тепла.
- На Севере небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью 0 – 5 тепла, днем 2 – 7 тепла.
- В центральных областях местами небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью 1 – 6 тепла, днем 3 – 8 тепла.
- Ночью на Юге пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью 2 – 7 тепла, днем 6 – 11 тепла.
- На востоке ночью ожидается умеренный дождь с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь. Ветер западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью от 1 мороза до 4 тепла, днем 2 – 7 тепла.