Какой будет погода в первые выходные октября: где холод и дожди, а в каких областях – аномальное тепло

Первые выходные октября в Украине преимущественно будут теплыми. Кое-где ожидаются дожди.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич на Meteoprog. Метеоролог сделал подробный прогноз погоды на субботу и воскресенье, 5 – 6 октября.

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Погода на выходные

Синоптик отметил, что в Украине продолжится период аномально теплой погоды, особенно на Левобережье и Юго-Востоке. Все благодаря активному переносу воздушных масс с юга.

Также метеоролог писал, что циклоническая деятельность будет преобладать в западных областях Украины, а также кое-где в северных и южных регионах.

Здесь ожидается дождливая погода с туманами и более низким температурным фоном,

– подчеркнул Игорь Кибальчич.

Прогноз погоды на завтра

Ночью на Западе ожидается небольшой дождь, местами туман. Днем кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-восточный, 3 – 8 метров на секунду. Температура +8 – +13, днем +11 – +16 градусов.

На Севере в течение суток небольшие, местами умеренные дожди. Также возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +11 – +16, днем +16 – +21.

В центральных областях ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Только днем на западе Черкасской области пройдут дожди. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +11 – +16, днем +22 – +27.

На Юге тепло и солнечно, без осадков. Ветер южный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +14 – +19, днем +23 – +28.

На Востоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров на секунду. Температура воздуха ночью +8 – +13, днем +22 – +27.

Погода на 6 октября

Ночью в западных областях умеренные, местами сильные дожди. Также возможны локальные грозы. Днем кое-где небольшой дождь. Местами будут наблюдаться туманы. Ветер преимущественно северный/северо-западный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +8 – +13, днем +10 – +15 Температура ночью +8 – +13, днем +10 – +15 градусов.

На Севере в течение суток кратковременные дожди. Также возможны грозы. Только в Сумской области без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +11 – +16, днем +21 – +26.

В центральных областях облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем в Черкасской и Кировоградской – дожди, местами с грозами. Ветер южный, 7 – 12 метров на секунду. Температура ночью +11 – +16, днем +22 – +27 градусов.

На Юге переменная облачность. В Одесской и Николаевской областях утром и днем пройдут дожди, временами с грозами. Ветер южный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +14 – +19, днем +21 – +26. В Крыму до +28 градусов.

На Востоке еще сохранится по-летнему теплая и солнечная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +9 – +14 градусов, днем +24 – +29.