Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич на Meteoprog. Метеоролог зробив детальний прогноз погоди на суботу й неділю, 5 – 6 жовтня.

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Погода на вихідні

Синоптик зазначив, що в Україні продовжиться період аномально теплої погоди, особливо на Лівобережжі й Південному Сході. Усе завдяки активному перенесенню повітряних мас з півдня.

Також метеоролог писав, що циклонічна діяльність буде переважати в західних областях України, а також подекуди в північних і південних регіонах.

Тут очікується дощова погода з туманами та нижчим температурним фоном,

– наголосив Ігор Кібальчич.

Прогноз погоди на завтра

Вночі на Заході очікується невеликий дощ, місцями туман. Вдень короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-східний, 3 – 8 метрів на секунду. Температура +8 – +13, вдень +11 – +16 градусів.

На Півночі протягом доби невеликі, подекуди помірні дощі. Також можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +11 – +16, вдень +16 – +21.

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Тільки вдень на заході Черкащини пройдуть дощі. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +11 – +16, вдень +22 – +27.

На Півдні тепло й сонячно, без опадів. Вітер південний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +14 – +19, вдень +23 – +28.

На Сході мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +8 – +13, вдень +22 – +27.

Погода на 6 жовтня

Вночі в західних областях помірні, подекуди сильні дощі. Також можливі локальні грози. Вдень подекуди невеликий дощ. Місцями будуть спостерігатися тумани. Вітер переважно північний / північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +8 – +13, вдень +10 – +15 Температура вночі +8 – +13, вдень +10 – +15 градусів.

На Півночі протягом доби короткочасні дощі. Також можливі грози. Тільки в Сумській області без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +11 – +16, вдень +21 – +26.

У центральних областях хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень у Черкаській і Кіровоградській – дощі, подекуди з грозами. Вітер південний, 7 – 12 метрів на секунду. Температура вночі +11 – +16, вдень +22 – +27 градусів.

На Півдні мінлива хмарність. На Одещині й Миколаївщині вранці та вдень пройдуть дощі, часом з грозами. Вітер південний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +14 – +19, вдень +21 – +26. У Криму до +28 градусів.

На Сході ще збережеться по-літньому тепла й сонячна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +9 – +14 градусів, вдень +24 – +29.