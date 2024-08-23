Опять сильная жара: какая будет погода на выходных, ждать ли дождей

Накануне Украину накрыла вторая волна сильной жары. Впрочем, в части областей она на долго не задержалась. Между тем в некоторых – будет и на этих выходных.

Какая будет погода 24 и 25 августа в Украине, где снова пригреет, а где – возможны осадки, спрогнозировали синоптики.

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Прогноз погоды на выходные

В Укргидрометцентре обнародовали прогноз на трое суток. Так, будет преимущественно без осадков. Впрочем, 23 и 24 августа в восточных и юго-восточных областях пройдут кратковременные дожди и грозы.

Прогноз погоды на День Независимости / Скриншот с Укргидрометцентра

В субботу на Западе, Севере, Винницкой и Черкасской области ночью +10 – +17 градусов, днем +23 – +28. На остальной территории, в воскресенье в Украине +16 – +22 градуса и +29 – +34 соответственно. Однако на Юге и Востоке местами снова сильная жара, в частности, +35 – +37 градусов.

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Прогноз погоды на 25 августа / Скриншот из Укргидрометцентра