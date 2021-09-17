Похолодание, дожди и грозы: погода в Украине на выходных 18 – 19 сентября

На выходных 18 – 19 сентября по всей территории Украины пройдут дожди, местами даже грозы. Также в воскресенье на Западной Украине будет значительное похолодание.

Холоднее всего на выходных будет во Львовской области и на Волыни. Туда циклон принесет наиболее различное понижение температуры.

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Прогноз погоды на субботу

В субботу, 18 сентября столбики термометра в западных и северных областях и в столице опустятся до +14...+19 градусов. В центре и на юге воздух разогреется до +19...+23 градусов.

На Западе и Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях пройдут дожди, а в других регионах возможны грозы. Непогода обойдет только Донецкую и Луганские области.



Погода в Украине в субботу, 18 сентября / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в воскресенье

Зато в воскресенье в западных областях похолодание будет еще значительнее – от + 7...+ 9 на Волыни до +12...+ 14 на Закарпатье. Также на 7 градусов снизится температура воздуха в Винницкой области. В других регионах, по прогнозам синоптиков, существенных изменений не будет.

Также неизменными будут дожди почти во всех областях. На этот раз осадки обойдут только Херсонскую и Черниговскую области. В части областей снова возможны грозы, в основном в Центре, на Юге и Востоке.

По словам синоптика Натальи Диденко, такую погоду в Украине несут атмосферные фронты, которые придут с запада. Также она отметила, что дожди не обойдут на выходных ни одной области.



Погода в Украине в воскресенье , 19 сентября / Карта Укргидрометцентра