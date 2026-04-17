Дожди и туманы, а кое-где –грозы и сильный ветер: прогноз погоды на выходные в Украине

В Украине в ближайшие дни будет преобладать неустойчивая погода из-за влияния атмосферных фронтов. В большинстве областей ожидаются дожди, местами осадки будут более интенсивными. Температуры в целом будут соответствовать норме.

Впрочем, ночью возможны заморозки, поэтому условия будут умеренно теплыми. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Как изменится погода на выходных?

Суббота, 18 апреля

В западных областях возможны незначительные дожди, местами с грозой. В ночные и утренние часы будет туман. Температура воздуха ночью составит +1...+6 градусов, днем будет +10...+15 градусов, на Закарпатье – до +17 градусов.

В северных областях также возможны незначительные осадки и слабый туман местами. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+7 градусов, днем столбики термометров покажут +10...+15 градусов.

В центральных областях тоже предусматривают незначительные дожди и слабый туман. Температура воздуха в ночные часы составит +4...+9 градусов, днем прогнозируют повышение в диапазоне +12...+17 градусов.

В южных областях и Крыму существенных осадков не будет, но в Одесской области возможен сильный ветер. В ночное время температура воздуха будет колебаться в пределах +6...+11 градусов, днем будет +13...+18 градусов.

В восточных областях выпадут незначительные дожди, местами осадки будут умеренными. Температура воздуха ночью будет +5...+10 градусов, в дневное время прогнозируют +10...+15 градусов, на Донбассе пригреет до +13...+18 градусов.

Воскресенье, 19 апреля

В западных регионах существенных осадков не прогнозируют, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, днем ожидается +13...+18 градусов.

В северных регионах только в дневное время возможны незначительные дожди. В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +1...+6 градусов, днем столбики термометров будут показывать +8...+13 градусов.

В центральных регионах прогнозируют облачность с прояснениями и отсутствие осадков. Температура воздуха ночью составит в диапазоне 0...+5 градусов, в течение дня ожидаются показатели в пределах +12...+17 градусов.

В южных регионах будет преобладать погода без осадков, однако в Крыму и Приазовье выпадут дожди. В течение ночи температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+8 градусов, днем ожидается +13...+18 градусов.

В восточных регионах дожди возможны только в ночные часы, днем в основном будет сухо. Температура воздуха ночью, согласно прогнозу, будет +3...+8 градусов, днем столбики термометров будут показывать +9...+14 градусов.

