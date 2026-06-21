Дожди и местами грозы: какая погода ожидается в Украине 22 июня
В понедельник, 22 июня, в Украине ожидается жаркая погода. В большинстве регионов она будет сопровождаться дождями.
Новая рабочая неделя в Украине начнётся с высоких температур. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
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Какая будет погода 22 июня?
Ночь по всей стране пройдет без осадков. Но днем ситуация изменится. Кратковременные дожди и местами грозы ожидаются почти по всей стране, кроме южных и юго-восточных областей. Без осадков останутся Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области, большая часть Донецкой области и Крым.
Также по стране будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Ночью в большинстве областей средняя температура составит 14 – 19 градусов, а днем воздух прогреется до 26 – 31 градуса тепла. На востоке будет немного прохладнее: ночью – 11 – 16 градусов, днём – 23 – 28 градусов.
Обратите внимание! В большинстве регионов 22 июня будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключения: Ужгородская, Черновицкая, Киевская, Сумская, Днепропетровская, Херсонская, Луганская и Донецкая области.
Температура воздуха в разных городах Украины
- Киев +28…+30;
- Ужгород +30…+32;
- Львов +26…+28;
- Ивано-Франковск +28…+30;
- Тернополь +28…+30;
- Черновцы +27…+29;
- Хмельницкий +27…+29;
- Луцк +26…+28;
- Ровно +27…+29;
- Житомир +28…+30;
- Винница +27…+29;
- Одесса +24…+26;
- Николаев +29…+31;
- Херсон +27…+29;
- Симферополь +25…+27;
- Кропивницкий +28…+30;
- Черкассы +28…+30;
- Чернигов +26…+28;
- Сумы +25…+27;
- Полтава +28…+30;
- Днепр +27…+29;
- Запорожье +27…+29;
- Донецк +24…+26;
- Луганск +26…+28;
- Харьков +27…+29.
Какая погода будет в Украине 22 июня / Фото Укргидрометцентра
Напомним, что, по словам представителя Укргидрометцентра Ивана Семилита, с начала новой недели в Украине станет больше дождей из-за атмосферного фронта с северо-востока. В понедельник и вторник осадки охватят уже почти всю страну.