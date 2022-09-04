Температура воздуха упадет в большинстве областях: прогноз погоды в Украине на 5 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Осень не заставила себя ждать – в большинстве областях Украины падает температура. При этом похолодание происходит медленно, что дает время украинцам адаптироваться к новым погодным условиям.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что 5 сентября в течение дня температура воздуха будет сдержанной. Ночью, конечно, будет холоднее.
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Она уточнила, что на Востоке и Севере будет прохладнее от +15 до +19 градусов, а теплее на Западе и Юге. Там столбики термометров будут колебаться от +17 до +24 градусов. В центральной части страны будет умеренно тепло – +16...+20 градусов.
Ночь, конечно, уже холодная, предполагается +7...+12 градусов, в северных областях и на северо-востоке +4...+9 градусов,
– написала Диденко.
Погода в Киеве 5 сентября
По словам Наталки Диденко, в понедельник в Киеве ожидается солнечная красивая погода с максимальной температурой воздуха около +18 градусов. Ночью, вечером, утром столбики термометров будут опускаться до +7...+11 градусов.
Погода в регионах: данные Укргидрометцентра
- Ужгород – +20..+22
- Львов – +18...+20
- Ивано-Франковск – +17...+19
- Тернополь – +17...+19
- Черновцы – +18...+20
- Хмельницкий – +17...+19
- Луцк – +17...+19
- Ровно – +17...+19
- Житомир – +18...+20
- Винница – +18...+20
- Одесса – +20...+22
- Николаев – +20...+22
- Херсон – +19...+21
- Симферополь – +20...+22
- Кропивницкий – +18...+20
- Черкассы – +18...+20
- Чернигов – +16...+18
- Сумы – +15...+17
- Полтава – +17...+19
- Днепр – +17...+19
- Запорожье – +19...+21
- Донецк – +16...+18
- Луганск – +16...+18
- Харьков – +17...+19
- Киев – +17...+19
Прогноз погоды в Украине 5 сентября / Укргидрометцентр
Какую погоду принесет новая неделя
Наталья Диденко рассказала, что большую часть недели в Украине будет сухая и солнечная погода. В то же время, серьезные дожди прибудут в Украину в субботу-воскресенье.