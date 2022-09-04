Температура воздуха упадет в большинстве областях: прогноз погоды в Украине на 5 сентября

4 сентября 2022 , 16:39
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Источник:

Укргидрометцентр

Осень не заставила себя ждать – в большинстве областях Украины падает температура. При этом похолодание происходит медленно, что дает время украинцам адаптироваться к новым погодным условиям.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 5 сентября в течение дня температура воздуха будет сдержанной. Ночью, конечно, будет холоднее.

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Она уточнила, что на Востоке и Севере будет прохладнее от +15 до +19 градусов, а теплее на Западе и Юге. Там столбики термометров будут колебаться от +17 до +24 градусов. В центральной части страны будет умеренно тепло – +16...+20 градусов.

Ночь, конечно, уже холодная, предполагается +7...+12 градусов, в северных областях и на северо-востоке +4...+9 градусов,
– написала Диденко.

Погода в Киеве 5 сентября

По словам Наталки Диденко, в понедельник в Киеве ожидается солнечная красивая погода с максимальной температурой воздуха около +18 градусов. Ночью, вечером, утром столбики термометров будут опускаться до +7...+11 градусов.

Погода в регионах: данные Укргидрометцентра

  • Ужгород – +20..+22
  • Львов – +18...+20
  • Ивано-Франковск – +17...+19
  • Тернополь – +17...+19
  • Черновцы – +18...+20
  • Хмельницкий – +17...+19
  • Луцк – +17...+19
  • Ровно – +17...+19
  • Житомир – +18...+20
  • Винница – +18...+20
  • Одесса – +20...+22
  • Николаев – +20...+22
  • Херсон – +19...+21
  • Симферополь – +20...+22
  • Кропивницкий – +18...+20
  • Черкассы – +18...+20
  • Чернигов – +16...+18
  • Сумы – +15...+17
  • Полтава – +17...+19
  • Днепр – +17...+19
  • Запорожье – +19...+21
  • Донецк – +16...+18
  • Луганск – +16...+18
  • Харьков – +17...+19
  • Киев – +17...+19


Прогноз погоды в Украине 5 сентября / Укргидрометцентр

Обратите внимание: несмотря на осеннюю погоду, 4-7 сентября в северных, центральных, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Какую погоду принесет новая неделя

Наталья Диденко рассказала, что большую часть недели в Украине будет сухая и солнечная погода. В то же время, серьезные дожди прибудут в Украину в субботу-воскресенье.

 

Автор: Анастасія Кушпіт