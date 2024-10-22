Зима в Украине будет теплее предыдущих, или с сильными морозами и снегопадами

Зима 2023 –2024 в Украине была аномально теплой. Температурные показатели били рекорды. В столице даже стала третьей в рейтинге самых теплых зим с 1881 года.

Какой же может быть погода этой зимой, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии NV.

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Погода на зиму 2024 – 2025 в Украине

Наталья Птуха отметила, что в Украине сохраняется тенденция последних лет.

То есть зимы становятся детали теплее. Ожидаем, что и эта зима не будет исключением,

– сказала синоптик.

В то же время подчеркнула, конечно, могут быть и периоды холода. Впрочем, их продолжительность и снижение температуры до сильных морозов -20 – -30 градусов становится все короче.

"Или же они иногда вообще отсутствуют, как, например, сезон 2019 – 2020, когда у нас метеорологическая зима так и не наступила", – отметила эксперт.

Прогноз на декабрь, январь, февраль

Заметим, ранее в статье для "Зеркала недели" заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Вера Балабух рассказала, какой погоды нам ждать зимой.

В Украине зима 2024/2025 также может быть теплее, чем обычно, а средняя за сезон температура воздуха – на 1 – 2 градуса выше нормы,

– отметила метеоролог.

Добавила, высокая вероятность, что на Юге и Закарпатье, а также на юге Кировоградской, Днепропетровской областей средняя за зиму температура будет положительной, колеблясь от 0 до +2 градусов.

Между тем самые низкие температуры вероятны на Северо-Востоке и на высокогорье Карпат. Средние за сезон их значения могут быть отрицательными, колебаться в пределах -3 – -4 градусов и ниже.

Кстати, по данным NOAA, средняя за месяц температура в декабре может быть на 1 – 2 градуса выше нормы.

Самым холодным зимним месяцем в Украине является январь. В 2025 году он может быть на один градус теплее климатической нормы, а его средняя за месяц температура может колебаться от +1 – -2 градуса на юге до -3 градусов и ниже в северных, северо-восточных областях и Карпатах,

– подчеркнула Вера Балабух.

Также эксперт отметила, что февраль может быть на 1 градус теплее его средних многолетних значений в 1991 – 2020 годах. На Юге и Закарпатье средняя за месяц температура воздуха будет положительной - +1 – +2 градуса и выше. Между тем на Северо-Востоке до -3 – -4 градусов и ниже.

По прогнозу Балабух, количество осадков зимой ожидается в пределах нормы. В частности, от 90 – 130 миллиметров на равнинной территории до 200 миллиметров и более в Карпатах.

Метеоролог также отметила, что на погоду зимой 2024 – 2025 в северном полушарии может также повлиять циркумполярный вихрь и резкое стратосферное потепление, вероятность формирования которого растет.

В случае возникновения такого явления вероятны мощные заливы арктического воздуха в южные широты, что может привести к резкому снижению температуры,

– подчеркнула эксперт.

Добавила, в случае развития таких процессов, внезапные кратковременные похолодания зимой на фоне аномально высокой температуры воздуха возможны и на территории Украины.