Погода на январь 2025: будет аномальное тепло или затяжные морозы

В последние годы зимы в Украине стали значительно теплее, чем в 1960 – 1980 годах. Особенно теплым стал январь.

Об этом рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Говорит Суханов".

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Погода на январь 2024 года

Метеоролог отметила, что особенно теплым в Украине стал второй месяц зимы. Так, в январе температура повысилась примерно на 3 градуса. Ожидается, что в 2025-м вырастет еще на 2.

То это плюс 5 градусов, – практически такая температура, как наблюдается в конце ноября,

– подчеркнула Вера Балабух.

Добавила, если говорить о Киеве, температура может быть в пределах плюс-минус 5 градусов. В то же время эксперт подчеркнула, это не означает, что обязательно в течение всего периода будут такие высокие температурные показатели. Речь идет о так называемых климатических прогнозах.

Это свидетельствует о том, какая погода будет преобладать в течение этого периода. Например, примерно 60% дней будут выше нормы, теплее,

– сказала метеоролог.

Заметим, ранее в интервью 24 Каналу Вера Балабух отмечала, ожидается, что зима в Украине будет теплой. Средняя за сезон температура воздуха может превысить норму на 2 градуса.

"В последние годы у нас отмечается тенденция к существенному повышению температуры воздуха зимой. За последние 30 лет она стала теплее в Украине почти на 1,5 градуса по сравнению с 70 – 80 годами прошлого века. Поэтому очень вероятно, что эти тенденции сохранятся и в этом году", – рассказала метеоролог.

В то же время эксперт отметила, резкие снижения температуры и вторжение арктического холода также возможны.