Прогноз погоды на 14 июля: пол-Украины зальет дождями с грозами, на остальной территории – жара
Погода 14 июля в Украине будет дождливой и слегка прохладной на западе и в некоторых районах Левобережья, зато на остальной территории осадки не ожидаются и там будет жара.
Как пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, все дело в том, что атмосфера над Украиной остается неустойчивой, поэтому она будет находиться в поле пониженного атмосферного давления с периодическими вторичными атмосферными фронтами.
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"Поэтому в большинстве областей ожидаются локальные дожди с грозами. Непродолжительные. Солнца также будет хватать. Разве что в южной части Украины – Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье и их районы, а также Крым, – все же будет доминировать сухая солнечная воздушная масса", – добавляет она.
Относительно температуры воздуха, то она будет неоднородной. Так, по словам Диденко, 14 июля свежей всего будет на Западе Украины– +19+24 градуса, зато на юге и востоке удержится жара– +28 – +33 градуса. На остальной же территории прогнозируется +25 – +30 градусов.
"В Киеве есть вероятность дождя с грозой. Не забудьте взять зонты, дождевики. Температура воздуха в столице в ближайшие выходные– +25+27 градусов", – подчеркивает специалист.
Прогноз погоды на субботу, 14 июля, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +21...+23
Винница – +22...+24
Одесса – +28...+30
Николаев – +29...+31
Херсон – +29...+31
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +24...+26
Полтава – +26...+28
Днепр – +26...+28
Запорожье – +29...+31
Донецк – +29...+31
Луганск – +29...+31
Харьков – +28...+30
Киев – +24...+26
Украинский гидрометцентр в свою очередь 14 июля прогнозирует кратковременные дожди и грозы на Левобережье, кроме юга, и местами в западных областях.
Как убеждают синоптики ветер будет преимущественно западным, а скорость его составит 5-10 метров в секунду.
"Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях днем составит +18 – +23 градуса, в южной части днем ожидается +23 – +28 градусов, на юге и востоке страны – до +32 градусов", – говорится в сообщении гидрометцентра.
Прогноз погоды в Украине на 14 июля от Укргидрометцентра