Прогноз погоды на 14 июля: пол-Украины зальет дождями с грозами, на остальной территории – жара

Погода 14 июля в Украине будет дождливой и слегка прохладной на западе и в некоторых районах Левобережья, зато на остальной территории осадки не ожидаются и там будет жара.

Как пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, все дело в том, что атмосфера над Украиной остается неустойчивой, поэтому она будет находиться в поле пониженного атмосферного давления с периодическими вторичными атмосферными фронтами.

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"Поэтому в большинстве областей ожидаются локальные дожди с грозами. Непродолжительные. Солнца также будет хватать. Разве что в южной части Украины – Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье и их районы, а также Крым, – все же будет доминировать сухая солнечная воздушная масса", – добавляет она.

Относительно температуры воздуха, то она будет неоднородной. Так, по словам Диденко, 14 июля свежей всего будет на Западе Украины– +19+24 градуса, зато на юге и востоке удержится жара– +28 – +33 градуса. На остальной же территории прогнозируется +25 – +30 градусов.

"В Киеве есть вероятность дождя с грозой. Не забудьте взять зонты, дождевики. Температура воздуха в столице в ближайшие выходные– +25+27 градусов", – подчеркивает специалист.

Прогноз погоды на субботу, 14 июля, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +21...+23

Винница – +22...+24

Одесса – +28...+30

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +24...+26

Полтава – +26...+28

Днепр – +26...+28

Запорожье – +29...+31

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +28...+30

Киев – +24...+26

Украинский гидрометцентр в свою очередь 14 июля прогнозирует кратковременные дожди и грозы на Левобережье, кроме юга, и местами в западных областях.

Как убеждают синоптики ветер будет преимущественно западным, а скорость его составит 5-10 метров в секунду.

"Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях днем составит +18 – +23 градуса, в южной части днем ожидается +23 – +28 градусов, на юге и востоке страны – до +32 градусов", – говорится в сообщении гидрометцентра.



Прогноз погоды в Украине на 14 июля от Укргидрометцентра