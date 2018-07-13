Прогноз погоди на 14 липня: пів-України заллє дощами з грозами, на решті території – спека
Погода 14 липня в Україні буде дощовою та злегка прохолодною на заході та у деяких районах Лівобережжя, натомість на решті території опади не очікуються та там буде спека.
Як пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, вся річ у тому, що атмосфера над Україною залишається нестійкою, відтак вона перебуватиме у полі зниженого атмосферного тиску з періодичними вторинними атмосферними фронтами.
Читайте також: На Хмельниччині потужні зливи спричинили підтоплення житлових будинків
"Тому у більшості областей очікуються локальні дощі з грозами. Нетривалі. Сонця також вистачатиме. Хіба що у південній частині України – Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та їхні райони, а також Крим, – все ж домінуватиме суха сонячна повітряна маса", – додає вона.
Щодо температури повітря, то вона буде неоднорідною. Так, за словами Діденко, 14 липня найсвіжіше буде на Заході України – +19+24 градуси, натомість на півдні та сході втримається спека – +28 – +33 градуси. На решті ж території прогнозується +25 – +30 градусів.
"У Києві є ймовірність дощу з грозою. Не забудьте взяти парасолі, дощовики. Температура повітря у столиці найближчими вихідними – +25+27 градусів", – підкреслює фахівець.
Прогноз погоди на суботу, 14 липня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +20…+22
Рівне – +20…+22
Житомир – +21…+23
Вінниця – +22…+24
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +29…+31
Сімферополь – +28…+30
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +25…+27
Суми – +24…+26
Полтава – +26…+28
Дніпро – +26…+28
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +29…+31
Харків – +28…+30
Київ – +24…+26
Український гідрометцентр своєю чергою 14 липня прогнозує короткочасні дощі та грози на Лівобережжі, окрім півдня, та місцями у західних областях.
Як переконують синоптики вітер переважно буде західним, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду.
"Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень становитиме +18 – +23 градуси, у південній частині вдень очікується +23 – +28 градусів, на півдні та сході країни – до +32 градусів", – мовиться у повідомленні гідрометцентру.
Прогноз погоди в Україні на 14 липня від Укргідрометцентру