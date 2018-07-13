17:39
13 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
26°C 18°C
  • субота
    23°C 17°C
  • неділя
    24°C 16°C
  • понеділок
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, 12 липня
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, 12 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, сьогодні
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Прогноз погоди на 14 липня: пів-України заллє дощами з грозами, на решті території – спека

433 Читать новость на русском
Прогноз погоди в Україні на 14 липня: майже на всій території України, окрім півдня та деяких областей центру, очікуються дощі та грози
Прогноз погоди в Україні на 14 липня: майже на всій території України, окрім півдня та деяких областей центру, очікуються дощі та грози / Соцмережі

Погода 14 липня в Україні буде дощовою та злегка прохолодною на заході та у деяких районах Лівобережжя, натомість на решті території опади не очікуються та там буде спека.

Як пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, вся річ у тому, що атмосфера над Україною залишається нестійкою, відтак вона перебуватиме у полі зниженого атмосферного тиску з періодичними вторинними атмосферними фронтами.

Читайте також: На Хмельниччині потужні зливи спричинили підтоплення житлових будинків

"Тому у більшості областей очікуються локальні дощі з грозами. Нетривалі. Сонця також вистачатиме. Хіба що у південній частині України – Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та їхні райони, а також Крим, – все ж домінуватиме суха сонячна повітряна маса", – додає вона.

Щодо температури повітря, то вона буде неоднорідною. Так, за словами Діденко, 14 липня найсвіжіше буде на Заході України – +19+24 градуси, натомість на півдні та сході втримається спека – +28 – +33 градуси. На решті ж території прогнозується +25 – +30 градусів.

"У Києві є ймовірність дощу з грозою. Не забудьте взяти парасолі, дощовики. Температура повітря у столиці найближчими вихідними – +25+27 градусів", – підкреслює фахівець.

Прогноз погоди на суботу, 14 липня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +20…+22

Рівне – +20…+22

Житомир – +21…+23

Вінниця – +22…+24

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +29…+31

Сімферополь – +28…+30

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +25…+27

Суми – +24…+26

Полтава – +26…+28

Дніпро – +26…+28

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +29…+31

Харків – +28…+30

Київ – +24…+26

Український гідрометцентр своєю чергою 14 липня прогнозує короткочасні дощі та грози на Лівобережжі, окрім півдня, та місцями у західних областях.

Як переконують синоптики вітер переважно буде західним, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду.

"Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень становитиме +18 – +23 градуси, у південній частині вдень очікується +23 – +28 градусів, на півдні та сході країни – до +32 градусів", – мовиться у повідомленні гідрометцентру.

Погода, негода, спека, дощі, грози 14 липня, гідрометцентр, Україна
Прогноз погоди в Україні на 14 липня від Укргідрометцентру

 

Теги: Новини України Негода в Україні Погода Спека в Україні
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не так все просто із "євробляхами" та податками
сьогодні, 17:00 Не так все просто із "євробляхами" та податками
Блог Соцмережі 627
Падение и повышение курса гривни: как власть грабит людей
сьогодні, 16:00 Падение и повышение курса гривни: как власть грабит людей
Сергій Фурса 518
Рокот Трампа накануне встречи с Путиным
сьогодні, 15:01 Рокот Трампа накануне встречи с Путиным
Злой Одессит 1083
Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
11 липня, 18:30 Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
1829
Шоу одного президента на саміті НАТО: хто насправді "гальмує" Альянс та чи має рацію Трамп
сьогодні, 13:55 Шоу одного президента на саміті НАТО: хто насправді "гальмує" Альянс та чи має рацію Трамп
Борис Немировський 963
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Побиття Мустафи Найєма: адвокат каже, що нардепу надходять погрози
 2 травня , 23:10
Ситуація є вкрай складною, – Юринець прокоментувала польський закон про "заборону бандерівської ідеології"
 1 лютого , 12:57
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук