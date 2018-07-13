Прогноз погоди на 14 липня: пів-України заллє дощами з грозами, на решті території – спека

Погода 14 липня в Україні буде дощовою та злегка прохолодною на заході та у деяких районах Лівобережжя, натомість на решті території опади не очікуються та там буде спека.

Як пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, вся річ у тому, що атмосфера над Україною залишається нестійкою, відтак вона перебуватиме у полі зниженого атмосферного тиску з періодичними вторинними атмосферними фронтами.

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"Тому у більшості областей очікуються локальні дощі з грозами. Нетривалі. Сонця також вистачатиме. Хіба що у південній частині України – Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та їхні райони, а також Крим, – все ж домінуватиме суха сонячна повітряна маса", – додає вона.

Щодо температури повітря, то вона буде неоднорідною. Так, за словами Діденко, 14 липня найсвіжіше буде на Заході України – +19+24 градуси, натомість на півдні та сході втримається спека – +28 – +33 градуси. На решті ж території прогнозується +25 – +30 градусів.

"У Києві є ймовірність дощу з грозою. Не забудьте взяти парасолі, дощовики. Температура повітря у столиці найближчими вихідними – +25+27 градусів", – підкреслює фахівець.

Прогноз погоди на суботу, 14 липня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +20…+22

Рівне – +20…+22

Житомир – +21…+23

Вінниця – +22…+24

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +29…+31

Сімферополь – +28…+30

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +25…+27

Суми – +24…+26

Полтава – +26…+28

Дніпро – +26…+28

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +29…+31

Харків – +28…+30

Київ – +24…+26

Український гідрометцентр своєю чергою 14 липня прогнозує короткочасні дощі та грози на Лівобережжі, окрім півдня, та місцями у західних областях.

Як переконують синоптики вітер переважно буде західним, а швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду.

"Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень становитиме +18 – +23 градуси, у південній частині вдень очікується +23 – +28 градусів, на півдні та сході країни – до +32 градусів", – мовиться у повідомленні гідрометцентру.



Прогноз погоди в Україні на 14 липня від Укргідрометцентру