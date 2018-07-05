Прогноз погоды на 6 июля: жара не отступает, но возвращаются дожди
В пятницу, 6 июля, в часть Украины после непродолжительной жары снова придут дожди и грозы. Наиболее вероятны осадки в северных и западных областях.
Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
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Она отмечает, что несмотря на циклон, который наблюдается в Атлантике, холодные атмосферные фронты таки проберутся в Украину.
Так, после жаркого четверга в пятницу погода разделит Украину практически пополам.
В западных и северных областях стоит готовиться к дождям и грозам, хотя температура воздуха будет держаться в пределах +25+28.
Зато на востоке, юге и в большинстве центральных областей будет сухо солнечно, малооблачно и довольно жарко.
На побережьях морей температура прогреется даже до +30.
Прогноз погоды на пятницу, 6 июля, в городах Украины:
Ужгород – +26...+28
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +24...+26
Ровно – +25...+27
Житомир – +25...+27
Винница – +26...+28
Одесса – +26...+28
Николаев – +28...+30
Херсон – +28...+30
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +24...+26
Полтава – +25...+27
Днепр – +27...+29
Запорожье – +27...+29
Донецк – +26...+28
Луганск – +25...+27
Харьков – +25...+27
Киев – +26...+28
Прогноз погоды в Украине в пятницу, 6 июля