Прогноз погоды на 6 июля: жара не отступает, но возвращаются дожди

В пятницу, 6 июля, в часть Украины после непродолжительной жары снова придут дожди и грозы. Наиболее вероятны осадки в северных и западных областях.

Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

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Она отмечает, что несмотря на циклон, который наблюдается в Атлантике, холодные атмосферные фронты таки проберутся в Украину.

Так, после жаркого четверга в пятницу погода разделит Украину практически пополам.

В западных и северных областях стоит готовиться к дождям и грозам, хотя температура воздуха будет держаться в пределах +25+28.

Зато на востоке, юге и в большинстве центральных областей будет сухо солнечно, малооблачно и довольно жарко.

На побережьях морей температура прогреется даже до +30.

Прогноз погоды на пятницу, 6 июля, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +24...+26

Ровно – +25...+27

Житомир – +25...+27

Винница – +26...+28

Одесса – +26...+28

Николаев – +28...+30

Херсон – +28...+30

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +24...+26

Полтава – +25...+27

Днепр – +27...+29

Запорожье – +27...+29

Донецк – +26...+28

Луганск – +25...+27

Харьков – +25...+27

Киев – +26...+28



Прогноз погоды в Украине в пятницу, 6 июля