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Прогноз погоди на 6 липня: спека не відступає, але повертаються дощі

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Прогноз погоди в Україні на 6 липня
Прогноз погоди в Україні на 6 липня / 24 Канал

У п'ятницю, 6 липня, в частину України після нетривалої спеки знову прийдуть дощі та грози. Найбільш ймовірні опади у північних та західних областях.

Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

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Вона зазначає, що попри циклон, який спостерігається в Атлантиці, холодні атмосферні фронти таки проберуться в Україну.

Так, після спекотного четверга у п'ятницю погода розділить Україну практично навпіл.

У західних та північних областях варто готуватись до дощів та гроз, хоча температура повітря триматиметься в межах +25+28.

Натомість на сході, півдні та у більшості центральних областей буде сухо сонячно, малохмарно та доволі спекотно.

На узбережжях морів температура прогріється навіть до +30.

Прогноз погоди на п'ятницю, 6 липня, у містах України:

Ужгород – +26...+28

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +24...+26

Рівне – +25...+27

Житомир – +25...+27

Вінниця – +26...+28

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +25...+27

Суми – +24...+26

Полтава – +25...+27

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +25...+27

Харків – +25...+27

Київ – +26...+28

Прогноз погоди в Україні на 6 липня
Прогноз погоди в Україні у п'ятницю, 6 липня

Теги: Новини України Негода в Україні Погода Спека в Україні
Джерело: 24 Канал
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