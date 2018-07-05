Прогноз погоди на 6 липня: спека не відступає, але повертаються дощі
У п'ятницю, 6 липня, в частину України після нетривалої спеки знову прийдуть дощі та грози. Найбільш ймовірні опади у північних та західних областях.
Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.
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Вона зазначає, що попри циклон, який спостерігається в Атлантиці, холодні атмосферні фронти таки проберуться в Україну.
Так, після спекотного четверга у п'ятницю погода розділить Україну практично навпіл.
У західних та північних областях варто готуватись до дощів та гроз, хоча температура повітря триматиметься в межах +25+28.
Натомість на сході, півдні та у більшості центральних областей буде сухо сонячно, малохмарно та доволі спекотно.
На узбережжях морів температура прогріється навіть до +30.
Прогноз погоди на п'ятницю, 6 липня, у містах України:
Ужгород – +26...+28
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +24...+26
Рівне – +25...+27
Житомир – +25...+27
Вінниця – +26...+28
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +25...+27
Суми – +24...+26
Полтава – +25...+27
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +25...+27
Харків – +25...+27
Київ – +26...+28
Прогноз погоди в Україні у п'ятницю, 6 липня