На Украину надвигается антициклон: как изменится погода

В Украине в течение недели 7 – 13 ноября будет царить антициклон. Температура воздуха будет выше нормы, а сильных осадков синоптики не обещают.

Выше нормы столбики термометров поднимутся в западных и юго-западных районах, в то же время в восточных областях и Крыму температура ожидается близкой к норме. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Как антициклон повлияет на погоду в Украине

В первой половине недели погода будет определяться западной периферией антициклона, который к четвергу ослабнет. Под конец недели новый антициклон из Центральной Европы усилится и распространит свое влияние на Украину,

– рассказал синоптик.

Вторник – среда, 8 – 9 ноября

В эти дни осадков в Украине не прогнозируют, но ожидается переменная облачность. На Западе, Юге и в Центре утром и вечером возможны туманы. Видимость составит 200 – 500 метров. Сильного ветра не будет.

Температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов, а на Левобережье и в Карпатах -4...+2 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до +5...+10 градусов, а в западных и южных областях до +12...+17 градусов.

Четверг, 10 ноября

Небольшой дождь, вызванный атмосферными фронтами, возможен только вечером на Западе Украины. Ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит +4...+9 градусов, а на Востоке – около 0 градусов. Днем воздух прогреется до +9...+14 градусов. В Одесской области будет теплее – до +17 градусов.

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Пятница, 11 ноября

На Западе и в Киевской области возможны небольшие дожди, а местами – умеренные. В других регионах осадков не прогнозируют. В то же время кое-где возможны туманы. Воздух станет немного холоднее – +7...+12 градусов, а на Юге до +12...+16 градусов.

Выходные, 12 – 13 ноября

В ночь на субботу на Западе Украины возможен мелкий дождь. В воскресенье ветер усилится до 9 – 14 метров в секунду, а на Левобережье прогнозируют даже штормовые порывы. Температура воздуха существенно не изменится.