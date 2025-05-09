На Волыни поймали п'яного водителя внедорожника: видео погони показали в полиции
- Во Владимире полиция задержала пьяного водителя на внедорожнике Land Rover, перекрыв трассу Луцк-Владимир.
- Нарушителем оказался житель Владимира 1982 года рождения, который ранее неоднократно нарушал закон.
- Водитель пытался убежать через лесную дорогу, где его задержали правоохранители, транспортное средство изъяли.
Во Владимире, что на Волыни, полицейские поймали водителя, который пытался скрыться на внедорожнике Land Rover. Водитель оказался пьяным, а ранее неоднократно нарушал закон.
Чтобы поймать нарушителя полиция даже перекрывала движение на трассе Луцк-Владимир. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство "Волынские новости".
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Полиция догнала пьяного водителя Land Rover
8 мая в послеобеденное время полиция проводила операцию по задержанию нарушителя на внедорожнике во Владимире. Для этого даже перекрывали движение на трассе Луцк-Владимир.
Правоохранители заметили внедорожник Land Rover, двигавшийся на большой скорости. На требование остановиться он не реагировал, началась погоня.
Нарушитель пытался убежать в направлении Луцка, чтобы объехать блокаду дороги, водитель свернул на лесную дорогу, где его и догнал наряд полиции. На него оформили административные материалы, транспортное средство изъяли.
Полиция перекрывает движение на трассе, чтобы поймать нарушителя: смотрите видео
Погоня полиции за внедорожником в Волынской области: смотрите видео
Нарушителем оказался житель Владимира 1982 года рождения. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения.