На Волыни поймали п'яного водителя внедорожника: видео погони показали в полиции

Во Владимире, что на Волыни, полицейские поймали водителя, который пытался скрыться на внедорожнике Land Rover. Водитель оказался пьяным, а ранее неоднократно нарушал закон.

Чтобы поймать нарушителя полиция даже перекрывала движение на трассе Луцк-Владимир. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство "Волынские новости".

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Полиция догнала пьяного водителя Land Rover

8 мая в послеобеденное время полиция проводила операцию по задержанию нарушителя на внедорожнике во Владимире. Для этого даже перекрывали движение на трассе Луцк-Владимир.

Правоохранители заметили внедорожник Land Rover, двигавшийся на большой скорости. На требование остановиться он не реагировал, началась погоня.

Нарушитель пытался убежать в направлении Луцка, чтобы объехать блокаду дороги, водитель свернул на лесную дорогу, где его и догнал наряд полиции. На него оформили административные материалы, транспортное средство изъяли.

Полиция перекрывает движение на трассе, чтобы поймать нарушителя: смотрите видео

Погоня полиции за внедорожником в Волынской области: смотрите видео

Нарушителем оказался житель Владимира 1982 года рождения. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения.