О деталях переговоров рассказал сам глава МИД в соцсетях. Он подчеркнул, что для него честь быть принятым Виллемом-Александром.

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Это знак солидарности Нидерландов с народом Украины.

Украинский министр отметил, что воспринимает это как знак "непоколебимой солидарности с Украиной и ее народом". Такой шаг короля официальный Киев очень ценит.

Кулеба встретился с королем Нидерландов / Фото из твиттера Дмитрия Кулебы

С Рютте Кулеба обсудил вступление Украины в ЕС

С премьер-министром Нидерландов Марком Рютте Дмитрий Кулеба встретился в Гааге. Глава правительства глава МИД Украины поблагодарил за гуманитарную, военную и политическую поддержку.

Мы обсуждали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, которая сейчас защищает свободу, мир и процветание Европы.

– отметил Кулеба.

Отметим, что всего несколько дней назад премьер-министр Нидерландов выступил в украинском парламенте. Марк Рютте обратился по видеосвязи ко всему украинскому народу и подчеркнул свою поддержку.

В Украину приезжал министр иностранных дел Нидерландов

Около недели назад в Украину приезжал и министр иностранных дел Вопке Хукстра. Он встречался с президентом Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко. Политики уделили время обсуждению поддержки Амстердама в борьбе с российской агрессией, в первую очередь говорилось о сфере обороны.

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Позиция Нидерландов относительно войны России в Украине: коротко

В начале мая в одном из портов Нидерландов отказались разгружать танкер с российским горючим. Сначала судну отказали в одном из портов Швеции, а затем в Роттердаме, а потом и Амстердаме.

Еще в конце апреля в Киеве возобновило свою работу посольство Нидерландов. При этом консульский отдел остается закрытым.

Также в конце апреля Нидерланды перестали выдавать визы россиянам в Москве. Это произошло из-за нехватки дипломатов, ведь часть дипработников Россия просто выдворила со своей территории.

Также в Амстердаме сообщалось, что до конца 2022 года готовятся отказаться от российского газа.

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