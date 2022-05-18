Про деталі перемовин розповів сам очільник МЗС у соцмережах. Він наголосив, що для нього честь бути прийнятим Віллемом-Олександром.

До теми Війна триватиме, поки Путін вірить, що у нас немає європейського майбутнього, – Кулеба

Це – знак солідарності Нідерландів з народом України

Український міністр зауважив, що сприймає це як знак "непохитної солідарності з Україною та її народом". Такий крок короля офіційний Київ дуже цінує.

Кулеба зустрівся з королем Нідерландів / Фото з твітера Дмитра Кулеби

З Рютте Кулеба обговорив вступ України до ЄС

З прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте Дмитро Кулеба зустрівся у Гаазі. Главі уряду очільник МЗС України подякував за гуманітарну, військову та політичну підтримку.

Ми обговорювали надання Україні статусу кандидата в ЄС, яка зараз захищає свободу, мир і процвітання Європи,

– зазначив Кулеба.

Зазначимо, що лише кілька днів тому прем'єр-міністр Нідерландів виступив в українському парламенті. Марк Рютте звернувся по відеозв'язку до всього українського народу та наголосив на своїй підтримці.

В Україну приїжджав міністр закордонних справ Нідерландів

Близько тижня тому в Україні приїжджав і міністр закордонних справ Вопке Гукстра. Він зустрічався з президентом Володимиром Зеленським та мером Києва Віталієм Кличком. Політики приділяли час обговоренню підтримки Амстердама у боротьбі з російською агресією, мовилось насамперед про сферу оборони.

Читайте також Україна не поступиться Кримом та Донбасом заради припинення вогню, – Кулеба

Позиція Нідерландів щодо війни Росії в Україні: коротко

На початку травня в одному з портів Нідерландів відмовились розвантажувати танкер з російським пальним. Спочатку судну відмовили в одному з портів Швеції, а згодом в Роттердамі, а потім і Амстердамі.

Ще наприкінці квітня в Києві відновило свою роботу посольство Нідерландів. При цьому консульський відділ залишається закритим.

Також наприкінці квітня Нідерланди припинили видавати візи росіянам у Москві. Це сталось через брак дипломатів, адже частину диппрацівників Росія просто видворила зі своєї території.

Також в Амстердамі повідомляли, що до кінця 2022 року готуються відмовитись від російського газу.

Зеленський виступив на Каннському кінофестивалі: дивіться відео