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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Пограничная служба России усилила охрану на оккупированных территориях: причина

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Пророссийские боевики на Донбассе
Пророссийские боевики на Донбассе / Фото из свободных источников

Пограничная служба России усилила охрану на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей из-за дезертирства пророссийских боевиков.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

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"Это связано с увеличением количества дезертиров в рядах российско-оккупационных войск, которые пытаются выехать в Россию", – отметил он.

По его данным, в подразделениях российских оккупационных сил ширится дезинформация о подготовке Вооруженных Сил Украины к наступлению на Мариупольском и Волновахском направлениях. Из-за чего увеличились случаи самовольного оставления мест боевиками российско-оккупационных войск, находящихся на передовых позициях.

"С целью недопущения проникновения дезертиров на территорию РФ российской пограничной службой ужесточен режим патрулирования на временно неконтролируемом украинской стороной участке границы", –добавил Гуцуляк.

Напомним, недавно глава оккупационной администрации Александр Захарченко пригрозил Украине жесткой реакцией в ответ на попытку насильственного захвата Донбасса.

Теги: Новости России Война на Донбассе АТО Новости Украины Міністерство оборони України терроризм
Источник: 24 Канал
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