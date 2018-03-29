Пророссийские боевики в Донецкой области заработали почти миллион долларов на мобильной связи

Оккупационные власти на Донбассе снова сдирают деньги с мирных жителей. Теперь руководители оккупированной территории Донецкой области зарабатывают деньги на возможности общаться.

Об этом говорится в аналитическом докладе общественной организации "Донецкий институт информации".

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Прямой доход группировки боевиков "Донецкая народная республика" (российских оккупационных сил) от отключения украинской мобильной связи составляет 42-60 миллионов российских рублей (от 750 тысяч до 1 миллиона долларов) от продажи 500 тысяч карточек ("стартовых пакетов") в течение января-февраля 2018 года,

– отмечают в общественной организации.

В ОО "Донецкий институт информации" отмечают, что речь идет лишь о минимальных суммах, которые коллаборационисты могли получить от продажи дополнительных 500 тысяч карточек собственного мобильного оператора вследствие повышения спроса на них и установления монополии на связь.

Поступления от дальнейшей абонентской платы и платы за услуги будут значительно выше. Таким сверхприбылям мобильного оператора пророссийской группировки способствует отсутствие конкуренции.

"Установление монополии на мобильную связь позволит сократить бюджетный дефицит оккупированной территории Донетчины за счет абонентов и приведет к тяжелым гуманитарным последствиям. Кроме того, это может негативно повлиять на процесс дальнейшей реинтеграции этих территорий и жителей к общему украинскому пространству", – считают аналитики, которые работали над докладом.

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Известно, что пока попытки представителей украинской власти восстановить связь украинского оператора с помощью международных площадок не показали эффективности, поскольку пророссийские боевики мотивированные поддерживать собственную монополию как источник доходов, полученных от населения.

Напомним, недавно глава оккупационной администрации Александр Захарченко пригрозил Украине жесткой реакцией в ответ на попытку насильственного захвата Донбасса.