Проросійські бойовики на Донеччині заробили майже мільйон доларів на мобільному зв'язку

Окупаційна влада на Донбасі знову здирає гроші із мирних мешканців. Тепер керівники окупованої території Донеччини заробляють гроші на можливості спілкуватися.

Про це йдеться в аналітичній доповіді громадської організації "Донецький інститут інформації".

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Прямий дохід угруповання бойовиків "Донецька народна республіка" (російських окупаційних сил) від відключення українського мобільного зв’язку становить 42-60 мільйонів російських рублів (від 750 тисяч до 1 мільйона доларів) від продажу 500 тисяч карток ("стартових пакетів") протягом січня-лютого 2018 року,

– зазначають у громадській організації.

У ГО "Донецький інститут інформації" зазначають, що йдеться лише про мінімальні суми, які колаборанти могли отримати від продажу додаткових 500 тисяч карток власного мобільного оператора внаслідок підвищення попиту на них та встановлення монополії на зв’язок.

Надходження від подальшої абонентської плати та плати за послуги будуть значно вищими. Таким надприбуткам мобільного оператора проросійського угруповання сприяє відсутність конкуренції.

"Встановлення монополії на мобільний зв’язок дозволить скоротити бюджетний дефіцит окупованої території Донеччини коштом абонентів та призведе до тяжких гуманітарних наслідків. Окрім цього, це може негативно вплинути на процес подальшої реінтеграції цих територій та мешканців до загального українського простору", – вважають аналітики, які працювали над доповіддю.

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Відомо, що поки намагання представників української влади відновити зв’язок українського оператора за допомогою міжнародних майданчиків не показали ефективності, оскільки проросійські бойовики вмотивовані підтримувати власну монополію як джерело прибутків, отриманих від населення.

Нагадаємо, нещодавно очільник окупаційної адміністрації Олександр Захарченко пригрозив Україні жорсткою реакцією у відповідь на спробу насильницького захоплення Донбасу.