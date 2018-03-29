Прикордонна служба Росії посилила охорону на окупованих територіях: причина
Прикордонна служба Росії посилила охорону на окупованих територіях Донеччини та Луганщини через дезертирство проросійських бойовиків.
Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.
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"Це пов’язано зі збільшенням кількості дезертирів у лавах російсько-окупаційних військ, які намагаються виїхати до Росії", – зазначив він.
За його даними, у підрозділах російських окупаційних сил шириться дезінформація про підготовку Збройних Сил України до наступу на Маріупольському та Волноваському напрямках. Через що збільшилися випадки самовільного залишення місць бойовиками російсько-окупаційних військ, які перебувають на передових позиціях.
"З метою недопущення проникнення дезертирів на територію РФ російською прикордонною службою посилено режим патрулювання на тимчасово неконтрольованій українською стороною ділянці кордону", – додав Гуцуляк.
Нагадаємо, нещодавно очільник окупаційної адміністрації Олександр Захарченко пригрозив Україні жорсткою реакцією у відповідь на спробу насильницького захоплення Донбасу.