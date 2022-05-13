Об этом рассказали 13 мая в Государственной пограничной службе. Животное зовут Соня и раньше она искала на границе запрещенные предметы.

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"Сегодня она поддерживает боевой дух пограничников и раньше времени предупреждает о приближении воздушной опасности", - рассказали пограничники.

Соня поддерживает бойцов в Мариуполе: смотрите видео

Еще одно животное пограничников

Собака сама пришла к пограничникам, когда те дежурили на блок-посте. Защитники назвали пса Терминатором и оставили на службе с ними. Такое имя животное получило из-за разного цвета глаз, что и напомнил охранникам рубежа известного киногероя. Один из пограничников сказал, что пес ненавидит российских оккупантов.