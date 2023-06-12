Если ты потерял человечность, то ты потерял себя, – воин-именинник, которого вернули из плена

Для украинского пограничника 11 июня было двойной праздник. Защитника Змеиного вернули из русского плена в день рождения.

В ГПСУ обнародовали щемящее видео с освобожденными украинскими защитниками. Пограничник, возвращенный домой в день рождения, рассказал, что его собратья до последнего не верили, что они будут в Украине.

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Об эмоциях после обмена

Сидели с завязанными глазами, думали, а если что-нибудь пойдет не так? Если сейчас сорвется обмен или еще что-нибудь и поедем назад?

– вспоминает защитник.

Воин добавил, что эмоции взяли свое, когда он понял, что очутился на родной земле.

"Это не передать. Особенно, когда ехали с границы. Дети с флагами, встречают. Слезы навертались. Я отворачивался, плакал... Не передать эти эмоции, их надо испытать. На словах это тяжело", – рассказывает пограничник.

Пограничник в шутку говорит, что чувствовал, будто все окружающие знают о его празднике.

Щемящая история пограничника: смотрите видео

О русском плене

Защитник Змеиного рассказывает, что тяжелее всего в плену было именно в моральном плане. Говорит, что бывали моменты, когда он думал, будто сошел с ума.

"Мне непонятно, откуда такая агрессия и жестокость, потому что мы украинцы? Выходит, да? Потому что мы украинцы, нас они ненавидят. Земля круглая, ты ведь не знаешь, что с тобой произойдет", – отмечает военный.

Он также призвал оставаться человеком в любой ситуации.

"Если ты потерял человечность, то мне кажется, ты потерял себя", – подчеркнул воин.