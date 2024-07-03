Его жизнь спасли некачественные патроны: пограничник Вячеслав рассказал о пытках в плену россиян

Украинцы, которым удалось вернуться из плена продолжают делиться своими историями о нечеловеческих условиях и пытках, через которые им пришлось пройти. Одной из таких поделился пограничник Вячеслав, который пробыл в плену полтора года.

До начала 2022 года Вячеслав работал слесарем на металлургическом комбинате в родном Запорожье. Но с началом полномасштабного вторжения России он решил стать на защиту страны, присоединившись к Краматорскому пограничному отряду.

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Как с украинскими военными обращаются в российском плену

После первичной подготовки его подразделение выполняло задачи на Новомихайловском направлении Донецкой области.

В конце апреля 2022 года Вячеслав попал в плен после столкновения с вражеской диверсионно-разведывательной группой. Вместе с другими украинскими военными он подвергся жестоким пыткам со стороны российских оккупантов.

Вражеский майор угрожал, избивал пленных и даже простреливал им ноги, пытаясь получить информацию об азовцах и других украинских подразделениях.

Потом я услышал выстрелы, посмотрел в сторону и увидел, что застрелили одного из наших, потом второго... Через некоторое время и после избиения застрелили третьего. И хотели меня застрелить, я услышал и почувствовал, что на меня наставили пистолет... Щелчок... Пистолет не выстрелил, перезарядка, и вторая осечка, с третьего раза пистолет также не сработал,

– вспоминает Вячеслав.

После этого его вместе с другим военным, который выжил, оккупанты отвезли в госпиталь на окраине Донецка, где они находились до 12 мая 2022 года. Впоследствии Вячеслава перевезли в колонию в Еленовке, где условия были чрезвычайно тяжелыми: недостаточное питание, плохие санитарные условия и жестокое обращение со стороны охранников.

После прибытия защитников "Азовстали" количество заключенных превышало вместимость колонии почти в четыре раза.

В июне Вячеслава перевели в другую колонию, где он столкнулся с новыми испытаниями. Пленных заставляли изучать российский гимн и стихи, наказывая за любые проявления патриотизма.

Только в феврале 2024 года Вячеслав наконец вернулся домой в рамках обмена пленными. Накануне обмена, пленных подняли ночью, посадили в военный самолет и перевезли к месту обмена.

"Когда увидел надпись на машине "Скорая медицинская помощь", я понял, что мы дома. У всех ребят, которые были в автобусе, были слезы на глазах", – рассказывает пограничник.