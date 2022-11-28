Пограничник вернулся в Херсон после месяцев оккупации: трогательные кадры встречи с родными
Источник:Госпогранслужба
Иван Шевцов уехал из Херсона после начала полномасштабной войны. Он не виделся с родными 9 месяцев.
Видео встречи опубликовала Государственная пограничная служба. Пограничник Иван приехал в семью, находившуюся в Херсоне с начала оккупации.
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"Сейчас мы едем к родителям моей жены. Мы не виделись почти 9 месяцев. У нас хорошие дружеские отношения. Я их очень хочу увидеть", – сказал пограничник.
Встреча с родными
Перед встречей Иван выбрал цветы. Продавщица благодарит его за освобожденный город и говорит, что такого счастья не испытывала никогда в жизни. С букетами Иван идет к родным. Они обнимаются и плачут.
Центр Херсона / Скриншот с видео Госпогранслужбы
Россияне жили в здании пограничников
Иван также посетил здание Госпогранслужбы в Херсоне. В ней жили русские оккупанты и оставили после себя разруху и мусор.
Здесь они. Наверное, они здесь спали и справлялись с другими потребностями, – отметил мужчина.
Он рассказал, что враги ограбили стоматологический кабинет пограничников. Все вывезли из комнаты, где был кабинет Ивана.
Иван снимает наклейку оккупантов / Скриншот с видео Госпогранслужбы
"Практически все помещения переоборудовали для проживания. Кто-то так убегал, что оставил после себя форму", – сказал пограничник.
Обратите внимание – возвращение пограничника Ивана в Херсон: смотрите видео
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- СБУ и ДБР задержали работников СИЗО Херсона, которые добровольно работали с россиянами и помогали незаконно содержать людей.
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