Відео зустрічі опублікувала Державна прикордонна служба. Прикордонник Іван приїхав до родини, яка перебувала в Херсоні з початку окупації.

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"Зараз ми їдемо до батьків моєї дружини. Ми не бачилися майже 9 місяців. У нас хороші дружні стосунки. Я їх дуже хочу побачити", – сказав прикордонник.

Зустріч із рідними

Перед зустріччю Іван вибрав квіти. Продавчиня дякує йому за звільнене місто і говорить, що такого щастя не відчувала ніколи в житті. З букетами Іван йде до рідних. Вони обіймаються і плачуть.



Центр Херсона / Скриншот з відео Держприкордонслужби

Росіяни жили у будівлі прикордонників

Іван також відвідав будівлю Держприкордонслужби у Херсоні. У ній жили російські окупанти й залишили після себе розруху та сміття.

Тут сморід. Напевно, вони тут спали й справляли інші потреби, – зазначив чоловік.

Він розповів, що вороги пограбували стоматологічний кабінет прикордонників. Все вивезли й з кімнати, де був кабінет Івана.



Іван знімає наліпку окупантів / Скриншот з відео Держприкордонслужби

"Практично всі приміщення переобладнали для проживання. Хтось так втікав, що залишив після себе форму", – сказав прикордонник.

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