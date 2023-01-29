Ехали навестить сына: в Хмельницкой области трагически погибли супруги пограничники

В Хмельницкой области трагически погибли супруги пограничники – Александр и Неля Доценко. Оба служили в Бердянском отряде Госпогранслужбы.

Об этом сообщили в Бердянском отряде ГПСУ. Вероятно, супруги погибли в аварии на трассе Е-50 вблизи села Качуринцы Войтовецкой территориальной общины.

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Ехали в отпуск, чтобы встретиться с сыном

Подполковник Неля Доценко долгое время была спикером Луганского пограничного отряда. Она доносила обществу информацию о происходящем на линии разграничения и на границе с Россией.

Полковник Александр Доценко не был публичным лицом – он осуществлял и организовывал оперативно-розыскную деятельность.

С началом полномасштабного вторжения супруги защищали Украину на Юге. На днях они взяли короткий отпуск, чтобы встретиться с 13-летним сыном, ранее эвакуированным из Бердянска, ведь он жил у бабушки – матери Нели Доценко.

Это большая потеря для всего коллектива пограничного ведомства. Офицеры всю свою сознательную жизнь посвятили делу охраны границ Украины. Александр и Неля были добрые, любящие, искренние и отзывчивые люди. А их профессионализм, патриотизм, мужество, несгибаемость духа, мотивированность, проявление во время исполнения служебных обязанностей и в противостоянии вооруженной агрессии со стороны России стали примером для подражания,

– отметили в Бердянском пограничном отряде.

Трагическое ДТП в Хмельницкой области

В ГПСУ не уточнили обстоятельства гибели супругов, однако, вероятно, Александр и Неля Доценко именно ехали на легковушке Volkswagen Touran, которая утром 29 января столкнулась с грузовиком MAN.

В авто было два человека – 40-летний водитель и 37-летняя пассажирка, вероятно Александр и Неля Доценко. К сожалению, оба погибли на месте. 26-летний водитель грузовика сейчас находится в больнице.

Следователи устанавливают обстоятельства трагической аварии. Пока следствие не озвучивало предварительных версий.