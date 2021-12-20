Пограничники будут сбивать дроны-нарушители без предупреждения, – ГПСУ
Источник:ГПСУ
Теперь украинские пограничники имеют право сбивать и перехватывать дроны-нарушители. В то же время делать это можно без предупреждения.
Как объяснили в ГПСУ, в ближайшее время ведомство начнет работу по закупке средств, которые будут позволять это сделать.
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По информации начальника управления организации пограничной службы Сергея Вороного, с помощью дронов нарушители в большинстве своем переправляют контрабандные сигареты, но не исключено, что беспилотники могут использоваться и для других незаконных целей.
Поэтому ГПСУ инициировала ряд изменений в нормативно-правовые акты, которые были поддержаны высшими органами власти.
Хочу подчеркнуть, что в таком случае оружие применяется без предупреждения,
– заявил Сергей Вороный.
Добавим, что на днях вступили в силу изменения закона "О Государственной пограничной службе Украины", которыми, в частности, разрешили сотрудникам ГПСУ применять против дронов-нарушителей оружие и спецсредства.
Что предусматривают изменения
- Закон дает пограничникам право осуществлять визуальный осмотр лиц, вещей, транспортных средств и проводить личный осмотр задержанных. Также они могут осматривать и, в случае необходимости, изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или причинять вред жизни или здоровью людей.
- Пограничники теперь смогут прекращать противоправные действия при блокировании пунктов пропуска через государственную границу. Закон позволяет им использовать наручники, шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, средства принудительной остановки транспортного средства.
- Законопроект также позволяет использовать огнестрельное оружие, в частности, для отражения нападения на военнослужащего или работника Госпогранслужбы в случае угрозы их жизни или здоровью, защиты людей от нападения, освобождения заложников или незаконно лишенных свободы лиц.
Работники пограничной службы смогут использовать огнестрельное оружие для:
- остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью человека,
- принудительного прекращения полета беспилотного летательного аппарата, совершающего полет в пределах пограничной полосы, над или вблизи кораблей, катеров и судов обеспечения Госпогранслужбы,
- недопущения попытки насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой и предотвращения угона воздушного судна.