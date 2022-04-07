Пограничники в Черниговской области обнаружили боеприпасы, которые оставили оккупанты-беглецы
Российские оккупанты покинули Черниговскую область. После себя русский враг оставил разруху и боеприпасы.
Враг покинул снаряды для танков
В Государственной пограничной службе сообщили, что обнаружили российские боеприпасы. Оккупанты оставили их, когда бежали с территории Украины.
Стоящее Ежедневно на освобожденной Киевщине спасатели обнаруживают 4 – 5 тысяч взрывоопасных предметов
Сообщается, что российские военные оставили в Черниговской области снаряды для танков. Они были обнаружены в лесу и возле грунтовой дороги.
Пограничники в Черниговской области обнаружили боеприпасы, которые отступая, оставили рашисты. В лесу и возле грунтовой дороги орки, которые спешно отступали, оставили снаряды для танков,
– говорится в сообщении Госпогранслужбы.
Также украинские пограничники опубликовали фотографии российских боеприпасов, которые они обнаружили.
Российские боеприпасы / Фото пограничников
Российские боеприпасы / Фото пограничников
Российские боеприпасы / Фото пограничников
Стоит внимания – Когда Россия перейдет ко второй фазе наступления: комментарий Ягуна: смотрите видео