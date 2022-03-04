Пограничники Херсонского отряда, который недавно был Симферопольским, передали "привет" Путину
Источник:фейсбук Госпогранслужбы
Херсонский отряд пограничников передал "привет" главе государства-агрессору Владимиру Путину. Этот отряд раньше был Симферопольским.
Пограничники записали видеоролик, где продемонстрировали боевой дух для дальнейшей борьбы с врагом.
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"Привет" Путину от пограничников
Украинские защитники из Херсонского пограничного отряда находятся на передовой. На видео они выкрикивают лозунги: "Слава Украине! Героям слава!", "Слава нации! Смерть врагам!", "Украина превыше всего!", а также "Путин – х**ло!", передавая "привет" главному агрессору.
Кстати, несколько лет назад Херсонский пограничный отряд назывался Симферопольским.
Пограничники передали "привет" Путину: смотрите видео
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