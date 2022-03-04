Прикордонники записали відеоролик, в якому продемонстрували бойовий дух для подальшої боротьби з ворогом.

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"Вітання" Путіну від прикордонників

Українські захисники з Херсонського прикордонного загону перебувають на передовій. На відео вони вигукують гасла: "Слава Україні! Героям слава!", "Слава нації! Смерть ворогам!", "Україна понад усе!", а також "Путін – х**ло!", передаючи "вітання" головному агресору.

До слова, кілька років тому Херсонський прикордонний загін називався Сімферопольським.

Прикордонники передали "вітання" Путіну: дивіться відео

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