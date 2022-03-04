Грузы гуманитарной помощи: пограничники помогают изо всех сил

Из-за полномасштабной войны, которую начала Россия, Украина нуждается в немалой гуманитарной помощи. Пограничники не остаются в стороне, а только максимально помогают этому.

В частности, в Госпогранслужбе обеспечивают пропуск грузов. Сообщили, что осуществили их более 800 раз.

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В результате пропуск транспорта, которым в Украину перемещают гуманитарные грузы, изменили. Теперь его производят в упрощенном режиме. Также нет очередей.

Из каких именно стран поступает помощь

Пограничники вместе с представителями других контрольных служб прилагают немало усилий. Они пытаются совершать пропуск подобных грузов максимально оперативно, ведь от этого зависит судьба людей.

В частности, с начала вторжения России пограничники Западного регионального управления совершили пропуск 834 автомобилей и 19 вагонов, которыми в Украину доставляют гуманитарную помощь.

Помощь оказывают не только из Польши, Словакии и Венгрии. Также присоединяются такие государства, как:

Германия;

Словения;

Чехия.



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