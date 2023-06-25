"Идите за кораблем и берите с собой муку": пограничники эпически ответили белорусам

Белорусские пограничники любят включать на украинской границе обращение по-украински о "братстве" с украинцами, в которых рассказывают свои выдумки и сказки. Бойцы ГПСУ решили эпически ответить тем, кто по ту сторону границы.

Украинские пограничники включили белорусам обращение на белорусском языке. Воины ГПСУ напомнили своим "коллегам" о том, что они поддерживают страну-террориста и строят свою страну на лжи и угрозах.

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Как украинские пограничники ответили на обращение белорусов

В первую очередь в обращении ГПСУ отметили, что все ИПСО белорусских пограничников, попытки убедить наших бойцов в доброте приспешников режима Лукашенко и жизни во лжи и угрозах – д*рьмо. Наши пограничники отправили "коллег" в направлении российского корабля по всему известному курсу.

Также в обращении подчеркнули, что Украина воюет за свою свободу и идентичность, а Беларусь помогает России это уничтожать. Сколько бы белорусы не говорили о "братстве" народов, режим Лукашенко позволил использовать свою территорию для наступления на Украину.

Вы размахиваете мифическими картами, будто знаете, откуда готовится нападение на Беларусь и говорите о своей чистой совести. А потом говорите, что войну против Украины следовало начинать раньше. Цинически. В конце концов, ваши российские хозяева практикуют это более века – совершают военные преступления, затем пробуют их скрыть и переложить вину на других. Поэтому приглашая украинцев под белорусскую крышу, знайте, что вашу крышу снесло,

– отметили в обращении.

Также пограничники подчеркнули, что тот, кто хочет воевать против Украины – не белорус, потому что настоящие белорусы выступают против диктатора Лукашенко. Наши пограничники пожелали Беларуси стать свободной и избавиться от Лукашенко и от российских войск, иначе их будет ждать трагедия. Также пограничники предостерегли белорусов от наступления.

Пересекая границу с оружием в руках не забудьте о муке, о которой вы недавно упоминали, потому что она вам понадобится, когда мы будем делать из вас классические белорусские драники,

– подчеркнули пограничники.

Обращение украинских пограничников к белорусам: смотрите видео

Что белорусы говорили о муке

Накануне белорусские пограничники включили "гастрономическое" обращение в ГПСУ, в котором решили прочесть ИПСОшную лекцию о хлебе. Начали пограничники северной страны традиционно – по сравнению с Украиной и Беларусью, будто между нашими государствами есть нечто общее. Голос сообщил, что из белорусской пшеницы, как и из украинской, выходит отличная мука, из которой делают ароматный хлеб, а "хлеб всему голова".

Затем начались абсурдные заявления о том, что "в Офис Президента поставляют муку из Колумбии". После ряда таких диких заявлений белорусские пограничники снова призвали украинцев переходить на сторону российского союзника.