Українські прикордонники увімкнули білорусам звернення білоруською мовою. Воїни ДПСУ нагадали своїм "колегам" про те, що вони підтримують країну-терориста і будують свою країну на брехні та погрозах.

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Як українські прикордонники відповіли на звернення білорусів

Найперше у зверненні ДПСУ наголосили, що всі ІПСО білоруських прикордонників, спроби переконати наших бійців у доброті посіпак режиму Лукашенка та житті в брехні та погрозах – л*йно. Наші прикордонники відправили "колег" у напрямку російського корабля за всім відомим курсом.

Також у зверненні наголосили, що Україна воює за свою свободу та ідентичність, а Білорусь допомагає Росії це нищити. Скільки б білоруси не говорили про "братерство" народів, режим Лукашенка дозволив використовувати свою територію для наступу на Україну.

Ви розмахуєте міфічними картами, ніби знаєте, звідки готується напад на Білорусь і говорите про своє чисте сумління. А потім кажете, що війну проти України варто було починати раніше. Цинічно. Зрештою, ваші російські господарі практикують це понад століття – вчиняють воєнні злочини, потім пробують їх приховати і перекласти вину на інших. Тому запрошуючи українців під білоруський дах, знайте, що ваш дах знесло,

– наголосили у зверненні.

Також прикордонники підкреслили, що той, хто хоче воювати проти України – не білорус, бо справжні білоруси виступають проти диктатора Лукашенка. Наші прикордонники побажали Білорусі стати вільною та позбутися Лукашенка і російських військ, інакше їх чекатиме трагедія. Також прикордонники застерегли білорусів від наступу.

Перетинаючи кордон зі зброєю в руках не забудьте про борошно, про яке ви нещодавно згадували, бо воно вам знадобиться, коли ми будемо робити з вас класичні білоруські драники,

– підкреслили прикордонники.

Звернення українських прикордонників до білорусів: дивіться відео

Що білоруси говорили про борошно

Напередодні білоруські прикордонники увімкнули "гастрономічне" звернення до ДПСУ, в якому вирішили прочитати ІПСОшну лекцію про хліб. Почали прикордонники північної країни традиційно – з порівняння України та Білорусі, ніби між нашими державами є щось спільне. Голос повідомив, що з білоруської пшениці, як і з української, виходить чудове борошно, з якого роблять духмяний хліб, а "хліб усьому голова".

Потім почалися абсурдні заяви про те, що "до Офісу Президента постачають борошно з Колумбії". Після низки таких диких заяв білоруські прикордонники знову закликали українців переходити на бік російського союзника.