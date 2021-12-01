Пограничники опровергли фейк о "расстреле" мигрантов в Чернобыле

В соцсетях распространили видео, на котором якобы украинские пограничники стреляют в мигрантов. Информация оказалась фейковой. В ГПСУ ее уже опровергли.

Никаких мигрантов возле границы Украины не было

Видео снимали тепловизионной камерой 29 ноября. На кадрах были запечатлены расстрелы группы незаконных мигрантов.

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Некоторые ресурсы написали, что расстрел устроили украинские военные, другие – пограничники. Якобы так они реагировали на нелегалов, которые пытались попасть в Украину через зону отчуждения в Чернобыле. На видео видна надпись "PRILUKI".

Эта информация фейковая. Никаких групп незаконных мигрантов на границе с Беларусью, в том числе и в районе Чернобыльской зоны, не было обнаружено,

– заверили в ГПСУ.

Пограничники призвали украинцев быть сознательными и не распространять фейковую информацию, распространенную российской пропагандой.

Предварительное фейковое сообщение о мигрантах

Похожее сообщение распространялось 18 ноября. Тогда по соцсетям "гуляла" информация о том, что нелегалы ​​хотели попасть в Украину через Чернобыльскую зону. Это "подтверждали" видеороликом, на котором группа людей якобы пересекает границу с Украиной. После задержания иностранцы даже "признались", что хотели через Украину попасть в Евросоюз.

Однако спикер ГПСУ Андрей Демчинко опроверг эту информацию. Он рассказал, что на самом деле на границе в Киевской области все спокойно и никаких незаконных попыток пересечь границу страны не было.